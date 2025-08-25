Не определился? Мужчина переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию... а потом назад

Утром около 7 часов наблюдатель вновь заметил человека, плывшего через реку из России в Эстонию. Отреагировавший патруль задержал 45-летнего мужчину. Это был тот же мужчина, который ночью плыл из Эстонии в Россию. Подробности инцидента выясняются.