Видео, на котором на стене Нарвского замка появилась нецензурная надпись на русском языке, назвали подделкой

Полиция Эстонии утверждает, что видео является фейком, пишет Rus.Postimees. Руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель подтвердил, что полиция в курсе распространения этого видео в пророссийских Telegram-группах. "В полицию по поводу данного случая никто не обращался, и сами пограничники ничего подобного не зафиксировали. Поэтому мы склонны считать, что это видео подделка", - отметил он.