Видео, на котором на стене Нарвского замка появилась нецензурная надпись на русском языке, назвали подделкой
В российских Telegram-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, на стене Нарвского замка появилась надпись о невозможности запрета русского языка в Эстонии.
Полиция Эстонии утверждает, что видео является фейком, пишет Rus.Postimees. Руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель подтвердил, что полиция в курсе распространения этого видео в пророссийских Telegram-группах. "В полицию по поводу данного случая никто не обращался, и сами пограничники ничего подобного не зафиксировали. Поэтому мы склонны считать, что это видео подделка", - отметил он.
Осторожно, нецензурный текст!
"F@K YOU" — in Narva, Estonians were given to understand that they will not be able to ban the Russian language pic.twitter.com/fQfregd6Dk— Alexeï (@jeanlol67573289) June 6, 2025
"Россия на протяжении многих лет ведет себя по отношению к нам открыто враждебно и постоянно стремится тревожить жителей Эстонии, запугивать их, сеять раздор и испытывать реакцию наших ведомств", - отметил Пургель. По его словам, Москва проводит различные информационные операции, а данное видео - один из примеров подобных действий.