На стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением Путина и Гитлера
В Нарве 9 мая снова появился плакат с критикой российской власти - это уже третий случай с начала вторжения в Украину. В ответ на это в соседнем Ивангороде установлены сцена и экраны с символикой, транслирующие патриотический концерт.
Рано утром 9 мая на стене Нарвского замка был вывешен плакат с изображением Путина и Гитлера, а также надписью "Putler. War criminal". Организация Propastop размещает плакат с подобным содержанием на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая — в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.
Баннер с изображением Путина в образе Гитлера появился на крепости в эстонской Нарве— Tamara Zhuravleva (@TamaraZhuravl10) May 9, 2025
Плакат повесили напротив сцены, которую поставили на другом берегу реки Нарва-в российском Ивангороде. Сегодня там пройдет «патриотический» концерт с участием Сосо Павлиашвили и Татьяны Булановой pic.twitter.com/HUdW6sCWRY
За несколько дней до 9 мая в Ивангороде вновь установили экраны, а также сцену с символикой государства-агрессора и надписью «Помним! 1945-2025». Патриотические концерты на набережной у Ивангородской крепости начали проводить с 2023 года. Праздничную трансляцию выводили на экран, обращенный в сторону Нарвы.