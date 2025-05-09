На стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением Путина и Гитлера

Рано утром 9 мая на стене Нарвского замка был вывешен плакат с изображением Путина и Гитлера, а также надписью "Putler. War criminal". Организация Propastop размещает плакат с подобным содержанием на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая — в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве.