На стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением Путина и Гитлера
фото: Скриншот видео
Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая.
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На стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением Путина и Гитлера

Отдел новостей

LETA / BNS

В Нарве 9 мая снова появился плакат с критикой российской власти - это уже третий случай с начала вторжения в Украину. В ответ на это в соседнем Ивангороде установлены сцена и экраны с символикой, транслирующие патриотический концерт.

Рано утром 9 мая на стене Нарвского замка был вывешен плакат с изображением Путина и Гитлера, а также надписью "Putler. War criminal". Организация Propastop размещает плакат с подобным содержанием на стене Нарвского замка уже в третий раз после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая — в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, живущих в Нарве. 

За несколько дней до 9 мая в Ивангороде вновь установили ​​экраны, а также сцену с символикой государства-агрессора и надписью «Помним! 1945-2025». Патриотические концерты на набережной у Ивангородской крепости начали проводить с 2023 года. Праздничную трансляцию выводили на экран, обращенный в сторону Нарвы.

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