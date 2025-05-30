Ну и буй с вами! Эстония не смогла договориться с Россией о расположении на реке Нарве навигационного оборудования
Эстония прекращает переговоры с Россией по вопросу о расположении своих навигационных буев на реке Нарва, поскольку, несмотря на попытки договориться о месте их расположения, переговоры не принесли результатов.
Ранним утром 23 мая прошлого года российские пограничники в одностороннем порядке демонтировали 25 буев на реке Нарва, которые Эстония установила для облегчения судоходства, напомнила BNS пресс-служба Министерства иностранных дел.
🇪🇺🇷🇺 #Estonia #Eesti#EU expects #Russia to explain the removal of buoys on the 🇪🇪-🇷🇺 border on the Narva River and demands that they be immediately returned to their place.— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) May 24, 2024
“This border incident is part of a broader pattern of provocative behavior and hybrid actions by Russia,… pic.twitter.com/LurnGNBNOm
Вице-канцлер МИД Эстонии по правовым и консульским вопросам Керли Вески сказала, что Эстония в течение года различными способами пыталась договориться с Россией о решении инцидента с навигационными буями, но безрезультатно. «Россия не согласилась на совместное измерение русла реки, чтобы уточнить местоположение фарватера и, соответственно, линии контроля, и не дала нам ответа о тех случаях, когда Россия была не согласна», - отметила Вески.
«Весной этого года в преддверии нового навигационного периода мы направили российской стороне новое предложение для достижения соглашения о расположении буев, но и это не привело к конструктивному результату. Поэтому мы решили прекратить переговоры с Россией по вопросу о навигационных буях, поскольку они не имеют перспектив на успех», - сказала Вески.
Керли Вески отметила, что, к сожалению, подобные неконструктивные действия являются стандартной тактикой для России. «Эстонию это не смущает», - подчеркнула она. «Мы продолжим тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Европы в целом».
«Нежелание России конструктивно сотрудничать в установке навигационных буев затрудняет судоходство по реке Нарва, поэтому мы должны сохранять бдительность при плавании по реке, чтобы не оказаться за пределами эстонских вод», - добавил заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар. Он пояснил, что в летние месяцы Эстония не будет устанавливать на реке навигационные буи, так как это приведет лишь к путанице: «Нет смысла устанавливать навигационные буи на реке так, что между двумя буями могут оказаться несколько поворотов фарватера — в результате при движении напрямую от одного буя к другому неизбежны навигационные ошибки», - сказал он и добавил, что Департамент полиции и погранохраны усилит наблюдение за контрольной линией, а пограничники Frontex помогут обеспечить безопасность на реке Нарва.