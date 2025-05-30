Ну и буй с вами! Эстония не смогла договориться с Россией о расположении на реке Нарве навигационного оборудования

«Нежелание России конструктивно сотрудничать в установке навигационных буев затрудняет судоходство по реке Нарва, поэтому мы должны сохранять бдительность при плавании по реке, чтобы не оказаться за пределами эстонских вод», - добавил заместитель генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар. Он пояснил, что в летние месяцы Эстония не будет устанавливать на реке навигационные буи, так как это приведет лишь к путанице: «Нет смысла устанавливать навигационные буи на реке так, что между двумя буями могут оказаться несколько поворотов фарватера — в результате при движении напрямую от одного буя к другому неизбежны навигационные ошибки», - сказал он и добавил, что Департамент полиции и погранохраны усилит наблюдение за контрольной линией, а пограничники Frontex помогут обеспечить безопасность на реке Нарва.