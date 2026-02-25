Почему латвийцам может не хватить пенсии - и что делают иначе в Нидерландах
Пока одни европейцы выходят на пенсию с доходом, позволяющим путешествовать и жить без финансовых тревог, другие вынуждены тщательно считать каждый евро. От чего зависит эта разница — и какое место в этой картине занимает Латвия?
Ежегодное исследование глобального пенсионного индекса Mercer показывает, что качество пенсионных систем в мире постепенно улучшается. Хотя Латвия напрямую в этом индексе не рассматривается, по оценке экспертов основы нашей пенсионной системы также являются стабильными и устойчивыми. В то же время опыт стран с наивысшими оценками на международном уровне показывает, что ещё большей финансовой безопасности в старости можно достичь за счёт более широкого участия населения и лучшего понимания принципов формирования накоплений. О выводах исследования и их значении в латвийском контексте — комментарий руководителя компаний по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атиса Круминьша.
В последнем индексе, который охватывает 52 пенсионные системы и 65 % населения мира, наивысшую оценку получили Нидерланды. В этом году к числу лидеров — Нидерланды, Исландия, Дания и Израиль — присоединился также Сингапур. Успех этих стран основан не только на гарантированной государственной поддержке, но и на активном и мотивированном участии работодателей и самих граждан в формировании пенсионных накоплений.
Решающее значение имеет продолжительность проживания в стране
В Нидерландах и Дании пенсионная система, как и в других развитых странах, строится на трёх уровнях, где первый — это государственная гарантированная пенсия. Её размер зависит не от уплаченных социальных взносов, а от количества лет проживания и/или работы в стране — за каждый год начисляется 2 %, поэтому после 50 лет полагается полная (100 %) пенсия.
В Нидерландах при назначении пенсии учитываются и социальные обстоятельства человека: одинокий пенсионер может получать около 2070 евро (70 % от минимальной зарплаты), а проживая с партнёром — до 50 % от минимальной зарплаты.
В Дании полная государственная пенсия назначается тем, кто прожил в стране 40 лет; при меньшем сроке сумма пропорционально уменьшается.
Участие населения — ключ к более высоким пенсиям в будущем
В Латвии также действует трёхуровневая пенсионная система, создающая устойчивую основу для благосостояния граждан в старости. Уже сейчас второй пенсионный уровень является одним из важнейших долгосрочных финансовых инструментов:
- 77 % жителей Латвии делают накопления во втором уровне,
- 35 % осуществляют взносы в третий уровень,
- лишь 9 % инвестируют в другие финансовые инструменты.
Можем ли мы чему-то научиться?
В Дании и Нидерландах именно накопления второго уровня формируют основную часть общей пенсии, тогда как государственная базовая пенсия служит «подушкой безопасности», а не главным источником дохода. В этих странах на протяжении длительного времени формировалась культура накоплений, высокий уровень взносов и доверие общества к пенсионным фондам, что обеспечивает существенно более высокий коэффициент замещения дохода в старости.
Если в Латвии взносы во второй пенсионный уровень составляют 5 % от заработной платы, то, например, в Дании они в среднем достигают 12 % благодаря совместным взносам работодателей и работников. Это означает, что благосостояние человека на пенсии в значительной степени основывается на индивидуально накопленном капитале и эффекте сложных процентов на протяжении нескольких десятилетий.
Опыт стран с наивысшими оценками: устойчивый второй уровень — необходимость
Опыт стран, получивших самые высокие оценки на международном уровне, показывает, что решающее значение имеют не только размеры взносов, но и стабильность системы, высокий уровень финансовой грамотности, культура долгосрочных накоплений и доверие общества к пенсионным фондам.
Например, в Нидерландах участие во втором уровне формально добровольное, однако на практике оно почти всеобщее — около 90 % работающих вовлечены в систему, поскольку накопления осуществляются автоматически через работодателей и отраслевые коллективные договоры.
Аналогично в Дании участие работодателей и высокие взносы являются системной нормой, а не индивидуальным выбором.