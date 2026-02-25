Почему латвийцам может не хватить пенсии - и что делают иначе в Нидерландах

Ежегодное исследование глобального пенсионного индекса Mercer показывает, что качество пенсионных систем в мире постепенно улучшается. Хотя Латвия напрямую в этом индексе не рассматривается, по оценке экспертов основы нашей пенсионной системы также являются стабильными и устойчивыми. В то же время опыт стран с наивысшими оценками на международном уровне показывает, что ещё большей финансовой безопасности в старости можно достичь за счёт более широкого участия населения и лучшего понимания принципов формирования накоплений. О выводах исследования и их значении в латвийском контексте — комментарий руководителя компаний по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атиса Круминьша.