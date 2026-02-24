Подавляющее большинство пенсионеров в Латвии не может похвастаться хорошим здоровьем
За последние годы немного увеличилась доля жителей, которые оценивают свое здоровье как хорошее, а также число респондентов, считающих свой образ жизни в целом здоровым, свидетельствуют данные девятого ежегодного опроса «Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka».
Если в 2022 году с утверждением «у меня хорошее здоровье» соглашались 57 % жителей, то в последнем исследовании этот показатель вырос до 63 %. Также на 6 процентных пунктов — с 63 % до 68 % — увеличилась доля респондентов, которые в целом характеризуют свой образ жизни как здоровый.
Более высокая самооценка состояния здоровья значительно чаще наблюдается среди тех респондентов, которые оценивают свой образ жизни как в целом здоровый, считают, что уделяют достаточно внимания физической активности, и характеризуют уровень повседневного стресса как низкий.
В опросе прослеживается связь между уровнем образования жителей и самооценкой здоровья: чем выше уровень образования, тем больше доля жителей, оценивающих свое здоровье как хорошее. С утверждением «у меня хорошее здоровье» частично или полностью согласны лишь 52 % жителей с основным образованием, 61 % опрошенных со средним или средним профессиональным образованием и 71 % жителей с высшим образованием.
Данные опроса также показывают, что с возрастом доля жителей, оценивающих свое здоровье как хорошее, снижается. В возрастной группе от 18 до 24 лет с утверждением о хорошем здоровье согласны 94 % респондентов, тогда как в группе старше 65 лет — лишь 32 %.
Ранее Otkrito.lv писал об отчете врачей: он показал, что после выхода на пенсию у жителей Латвии здоровья почти не остается.