Подавляющее большинство пенсионеров в Латвии не может похвастаться хорошим здоровьем

В опросе прослеживается связь между уровнем образования жителей и самооценкой здоровья: чем выше уровень образования, тем больше доля жителей, оценивающих свое здоровье как хорошее. С утверждением «у меня хорошее здоровье» частично или полностью согласны лишь 52 % жителей с основным образованием, 61 % опрошенных со средним или средним профессиональным образованием и 71 % жителей с высшим образованием.