Президент просит Сейм пересмотреть реформу пенсий по выслуге судей и прокуроров

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, новый закон по сравнению с действующим предусматривает изменения в нескольких аспектах, касающихся судей. В частности, он увеличивает стаж работы, необходимый для получения специальной пенсии - в настоящее время это пенсия по выслуге - с 20 до 25 лет. Закон также пересматривает порядок расчета специальной пенсии, предусматривая, что теперь она рассчитывается на основе вознаграждения, полученного за 120-месячный период, который заканчивается за два месяца до увольнения. Закон также ограничивает размер специальной пенсии, снижая на 5% как минимальный, так и максимальный размер специальной пенсии, а также размер специальной пенсии в случае увольнения судьи по состоянию здоровья.