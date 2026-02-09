Пенсия - не конец карьеры: страны Балтии стали лидерами по числу работающих пенсионеров
Европа стареет: все больше людей достигают пенсионного возраста, а число работающих сокращается. Это усиливает дискуссии о том, выдержат ли экономики демографические изменения и как будет обеспечиваться устойчивость пенсионных систем. На этом фоне активно распространяется дезинформация о пенсиях. Новый фактчекинговый проект Euranet разобрал популярные упреки и заблуждения о пенсионных системах европейских стран.
Правда ли, что в Европе выходят на пенсию раньше, чем в остальном мире?
Один из распространенных тезисов — будто европейцы уходят на пенсию раньше, чем жители других регионов, что якобы создает дополнительную нагрузку на бюджеты и угрожает устойчивости пенсионной системы. Однако, как отмечает Euranet, это утверждение не соответствует фактам: в Европе люди не выходят на пенсию раньше, чем в других частях мира, сообщает LSM.lv.
Если смотреть на средний возраст, когда человек получает первую пенсию (то есть фактический, а не «официальный» пенсионный возраст), данные Eurostat показывают: в странах ЕС он заметно различается — от 58,3 года в Словении до 65,7 года в Дании. В среднем по ЕС в 2023 году этот показатель составил 61,3 года. В Латвии — 61,2 года, то есть немного ниже среднего уровня ЕС.
При этом за последнее десятилетие фактический возраст выхода на пенсию в ЕС вырос. В 2012 году средний показатель был 59,2 года — это указывает на тенденцию: в среднем люди уходят на пенсию позже.
Как Европа выглядит на фоне остального мира
Сравнение с другими странами также не подтверждает идею о «слишком ранней» пенсии в Европе. Согласно отчету Nasdaq за 2023 год, на который ссылается исследование Euranet, девять из десяти стран, где люди выходят на пенсию раньше всего, находятся за пределами Европы. В ряде государств — включая Индонезию, Индию, Саудовскую Аравию, Китай, Россию и ЮАР — возраст выхода на пенсию составлял 60 лет или даже ниже.
Пенсия не всегда означает уход с рынка труда
Еще один важный нюанс: получение первой пенсии не обязательно означает, что человек прекращает работать. По данным Eurostat за 2023 год, в ЕС около 13% пенсионеров продолжали работать после назначения первой пенсии, но в отдельных странах показатель гораздо выше.
Самая высокая доля работающих пенсионеров зафиксирована в странах Балтии: в Эстонии — 54,9%, в Латвии — 44,2%, в Литве — 43,7%. То есть факт получения пенсии часто не означает «выпадение» человека из рынка труда — особенно в Балтии.
Сколько государства тратят на пенсии и что делают из-за старения населения
По данным отчета Финского пенсионного центра за 2022 год, средние пенсионные расходы в Европе в 2020 году составляли около 11% ВВП. Больше всего тратила Италия — 16% ВВП, затем Германия — 12,5% и Финляндия — 12,4%.
Отдельно отмечается ситуация в Болгарии: по данным исследования Pension Policy International, в 2022 году пенсионные расходы там составляли 18,2% ВВП, а прогноз на 2030 год — рост до 19,2%.
Euranet подчеркивает: по мере старения населения пенсионные расходы будут расти, поэтому страны ищут решения. Один из главных инструментов — повышение пенсионного возраста. С 2012 по 2023 год его увеличили 21 европейская страна. Также обсуждаются меры против слишком раннего выхода на пенсию и стимулы оставаться в трудовой жизни дольше — например, доплаты или налоговые льготы. Иными словами, требуется стратегическое планирование и активные реформы.