Пенсия - не конец карьеры: страны Балтии стали лидерами по числу работающих пенсионеров

Если смотреть на средний возраст, когда человек получает первую пенсию (то есть фактический, а не «официальный» пенсионный возраст), данные Eurostat показывают: в странах ЕС он заметно различается — от 58,3 года в Словении до 65,7 года в Дании. В среднем по ЕС в 2023 году этот показатель составил 61,3 года. В Латвии — 61,2 года, то есть немного ниже среднего уровня ЕС.