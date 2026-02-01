Определена самая лучшая для пенсионеров страна мира

В Греции также наблюдается высокая концентрация медицинских специалистов на душу населения, а базовая неотложная помощь бесплатна для всех, даже для иностранцев. Аптеки, ночные клиники и общественные центры здоровья расширяют возможности лечения. В небольших городках и на отдаленных островах аптеки оборудованы для предоставления многих медицинских услуг, в частности, срочной помощи с определенными проблемами со здоровьем.