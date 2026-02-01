Определена самая лучшая для пенсионеров страна мира
Если вы когда-нибудь задумывались о перспективе выхода на пенсию за границей, то наверняка знаете, что для такого переезда нужно учесть множество нюансов. Взвешивать нужно все – от стоимости жилья до простоты получения документов.
Как пишет Express, помочь с этим может ежегодный отчет International Living. Его составители учитывают все ключевые аспекты: визовые требования, уровень медицинского обслуживания и климат страны. В этом году для создания рейтинга лучших стран по переезду на пенсию эксперты проанализировали условия 195 государств. И самые высокие баллы получила Греция.
Пенсионерам средиземноморская страна предлагает теплый климат, оживленное сообщество, а арендовать дом с тремя спальнями и видом на море здесь можно за довольно небольшие деньги.
В Греции также наблюдается высокая концентрация медицинских специалистов на душу населения, а базовая неотложная помощь бесплатна для всех, даже для иностранцев. Аптеки, ночные клиники и общественные центры здоровья расширяют возможности лечения. В небольших городках и на отдаленных островах аптеки оборудованы для предоставления многих медицинских услуг, в частности, срочной помощи с определенными проблемами со здоровьем.
Второй лучшей страной для переезда пенсионеров в 2026 году стала Панама. Она предлагает активное сообщество экспатов, а также выбор между государственной и частной медициной, причем последняя обеспечивает современные удобства и англоязычный персонал. Популярные пенсионные направления, как Испания, Португалия и Италия, также вошли в первую десятку.
Список лучших стран для переезда пенсионеров в 2026 году:
- Греция
- Панама
- Коста-Рика
- Португалия
- Мексика
- Италия
- Франция
- Испания
- Таиланд
- Малайзия
Ранее Otkrito.lv писал о том, что после выхода на пенсию у жителей Латвии здоровья почти не остается.