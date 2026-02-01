Определена самая лучшая для пенсионеров страна мира
фото: Shutterstock
Что-то нам подсказывает, что это явно не латвийские пенсионеры.
В мире

Определена самая лучшая для пенсионеров страна мира

Отдел новостей

Otkrito.lv

Если вы когда-нибудь задумывались о перспективе выхода на пенсию за границей, то наверняка знаете, что для такого переезда нужно учесть множество нюансов. Взвешивать нужно все – от стоимости жилья до простоты получения документов.

Как пишет Express, помочь с этим может ежегодный отчет International Living. Его составители учитывают все ключевые аспекты: визовые требования, уровень медицинского обслуживания и климат страны. В этом году для создания рейтинга лучших стран по переезду на пенсию эксперты проанализировали условия 195 государств. И самые высокие баллы получила Греция.

Пенсионерам средиземноморская страна предлагает теплый климат, оживленное сообщество, а арендовать дом с тремя спальнями и видом на море здесь можно за довольно небольшие деньги.

В Греции также наблюдается высокая концентрация медицинских специалистов на душу населения, а базовая неотложная помощь бесплатна для всех, даже для иностранцев. Аптеки, ночные клиники и общественные центры здоровья расширяют возможности лечения. В небольших городках и на отдаленных островах аптеки оборудованы для предоставления многих медицинских услуг, в частности, срочной помощи с определенными проблемами со здоровьем.

Второй лучшей страной для переезда пенсионеров в 2026 году стала Панама. Она предлагает активное сообщество экспатов, а также выбор между государственной и частной медициной, причем последняя обеспечивает современные удобства и англоязычный персонал. Популярные пенсионные направления, как Испания, Португалия и Италия, также вошли в первую десятку.

Список лучших стран для переезда пенсионеров в 2026 году:

  1. Греция
  2. Панама
  3. Коста-Рика
  4. Португалия
  5. Мексика
  6. Италия
  7. Франция
  8. Испания
  9. Таиланд
  10. Малайзия

Темы

ФранцияИталияИспанияПортугалияГрецияТаиландМексикаМалайзияПанамаOtkrito.lv

Другие сейчас читают