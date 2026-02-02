Исследование показало, что мечты о выходе на пенсию и реальность в Латвии сильно не совпадают

Одновременно выявлен существенный разрыв между ожиданиями и реальностью по мере увеличения возраста. По мере приближения к пенсионному возрасту готовность продолжать работать или активно искать дополнительные доходы снижается — в возрастной группе 60–74 года работу по найму продолжили бы лишь 44 %, а дополнительные доходы искали бы только 37 % респондентов. В этой возрастной группе чаще доминируют стратегии экономии и отказа — четверть, или 25 %, были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23 % отказались бы от поездок и культурных мероприятий.