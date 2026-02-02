Исследование показало, что мечты о выходе на пенсию и реальность в Латвии сильно не совпадают
Опрос, проведенный CBL Asset Management показал, что молодежь в Латвии полагает, что продолжит работать или искать дополнительные доходы и в пенсионном возрасте. Но в реальности ситуация сложнее.
В возрасте от 18 до 29 лет 60 % респондентов указывают, что, будучи на пенсии, в случае недостаточных доходов искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58 % были бы готовы продолжать работать по найму. В возрастной группе 30–39 лет готовность продолжать работать также особенно высока — об этом заявили 65 % опрошенных.
Именно в возрастной группе 30–39 лет чаще всего проявляются и решения по долгосрочному финансовому планированию — 23 % респондентов этой группы в случае недостаточных доходов были бы готовы использовать накопления пенсионного третьего уровня, а 27 % — ранее сформированные сбережения. По сравнению с другими возрастными группами эти жители также чаще были бы готовы перейти на меньшее или более дешевое жилье, адаптируя свой образ жизни в долгосрочной перспективе.
Одновременно выявлен существенный разрыв между ожиданиями и реальностью по мере увеличения возраста. По мере приближения к пенсионному возрасту готовность продолжать работать или активно искать дополнительные доходы снижается — в возрастной группе 60–74 года работу по найму продолжили бы лишь 44 %, а дополнительные доходы искали бы только 37 % респондентов. В этой возрастной группе чаще доминируют стратегии экономии и отказа — четверть, или 25 %, были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23 % отказались бы от поездок и культурных мероприятий.
"Для более молодых жителей работа в пенсионном возрасте кажется само собой разумеющимся решением, однако на практике по мере приближения к пенсии эта решимость, как и сами возможности, уменьшаются, и все большее значение приобретают ранее сформированные накопления и финансовые подушки безопасности", - сообщает CBL Asset Management.