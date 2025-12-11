Сейм отказался проверять миллионы для Украины: инициатива "За стабильность!" провалилась
Сейм в четверг отклонил подготовленные депутатами партии «За стабильность!» поправки к закону о Госконтроле, которые предусматривали проведение ревизии помощи, оказываемой Украине.
Целью поправок было «обеспечить прозрачность государственной поддержки, предоставляемой Украине с 2022 года».
Поправки предусматривали, что Государственный контроль до 31 марта 2026 года должен подготовить отчет по результатам ревизии об использовании политической, военной, финансовой, помощи в рамках сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. В свою очередь, до 15 апреля 2026 года о результатах ревизии следовало проинформировать Сейм.
В аннотации к законопроекту подчеркивается, что с начала войны Латвия оказала Украине помощь на сумму 966 млн евро, включая военную поддержку, помощь гражданскому населению в Латвии, гуманитарную помощь и поддержку украинскому правительству, а также помощь в проведении реформ и восстановлении.
Представители партии считают, что необходимость поправок усилила общественная реакция на информацию о коррупционном скандале в украинской компании Enerhoatom, в связи с которым упоминается и возможная причастность Латвии.
Агентство LETA уже сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 ноября объявили, что раскрыли масштабную коррупционную схему вокруг государственного энергетического предприятия Enerhoatom.
Скандал в Украине привел к отставкам высокопоставленных должностных лиц, в том числе руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который обещает сотрудничать со следствием.
СМИ сообщали, что дело связано с масштабной схемой, нити которой ведут примерно в 12 стран, в том числе Латвию. Посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович отметил, что послы Европейского союза встречались с украинскими следователями, и Латвия готова оказать содействие, если в этом возникнет необходимость.
В то же время прокуратура Латвии пока не комментирует, поступал ли из Украины запрос о правовой помощи в связи с коррупционным скандалом в компании Enerhoatom.