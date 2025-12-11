Сейм отказался проверять миллионы для Украины: инициатива "За стабильность!" провалилась

Поправки предусматривали, что Государственный контроль до 31 марта 2026 года должен подготовить отчет по результатам ревизии об использовании политической, военной, финансовой, помощи в рамках сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. В свою очередь, до 15 апреля 2026 года о результатах ревизии следовало проинформировать Сейм.