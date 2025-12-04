"Я не профессиональный солдат, но я умна": доброволец из Латвии присоединилась к украинскому батальону Flash

В ознакомительном видео женщина, представившаяся как Хейден (Hayden), на английском языке рассказала о себе: "Я Хейден, родилась в Латвии, но в 18 лет переехала в Соединенное Королевство. Я прожила там 11 лет, а затем приехала в Украину. Понятно, что я следила за войной, много смотрела. Когда я нашла [рекрутинговый] сайт, изучила его, увидела видео в Instagram и TikTok, подала заявку онлайн, прошло интервью, меня попросили включить камеру. Конечно, им нужно было увидеть мое лицо. Меня спросили о моей мотивации".