"Я не профессиональный солдат, но я умна": доброволец из Латвии присоединилась к украинскому батальону Flash
К украинскому батальону беспилотников Flash присоединилась доброволец из Латвии, о чем сообщил в соцсети X Украинский правительственный центр, занимающийся привлечением иностранных добровольцев в силы обороны. Хотя родившаяся в Латвии женщина не является профессиональным солдатом, она очень мотивирована и готова применить свои навыки на благо Украины.
В ознакомительном видео женщина, представившаяся как Хейден (Hayden), на английском языке рассказала о себе: "Я Хейден, родилась в Латвии, но в 18 лет переехала в Соединенное Королевство. Я прожила там 11 лет, а затем приехала в Украину. Понятно, что я следила за войной, много смотрела. Когда я нашла [рекрутинговый] сайт, изучила его, увидела видео в Instagram и TikTok, подала заявку онлайн, прошло интервью, меня попросили включить камеру. Конечно, им нужно было увидеть мое лицо. Меня спросили о моей мотивации".
🇱🇻 A Latvian volunteer joined Battalion “Flash”. After 3 years following the war, she researched, passed two interviews and arrived within weeks. Not a soldier by trade, but highly motivated and ready to apply her skills for Ukraine.— Foreign Recruitment Center (@UAFRC) December 3, 2025
🇺🇦 #JoinUArmy pic.twitter.com/i3cnAzkIdl
В видеоинтервью доброволец рассказывает, что работала в государственной администрации, но украинская армия оценила ее "интеллектуальные таланты", в том числе хорошее знание языков. В комментариях к видео смелую женщину уже назвали "настоящей Ларой Крофт". "Может быть, я не профессиональный солдат, но я невероятно умна, и армия может использовать мой мозг в любой сфере", — с улыбкой заключает она.