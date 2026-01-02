Иглесиас и Курникова впервые показали всех четверых детей
Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова недавно приветствовали появление на свет своего четвертого ребенка и впервые показали всех детей вместе на одной фотографии.
В конце года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями еще одного малыша и сейчас с большой любовью наслаждаются пополнением в семье. 44-летняя теннисистка опубликовала в соцсетях первую фотографию, на которой запечатлены все дети пары в одном кадре.
«Мои солнышки», — написала Курникова под снимком, дополнив его четырьмя эмодзи-сердечками. На фотографии видно новорожденного малыша, который спокойно спит в колыбельке, а позади него стоят трое старших детей — Мэри, Люси и Николас.
Пара, состоящая в отношениях с 2001 года, долгое время держала в секрете факт четвертой беременности Анны. Однако в конце года Курникова поделилась в своих сторис в Instagram фотографией малыша, не раскрывая ни его пол, ни имя.
После публикации последнего снимка, на котором все четверо детей пары запечатлены вместе, поклонники сразу же заполнили раздел комментариев, восхищаясь моментом, когда все дети Курниковой и Иглесиаса впервые позируют для общей фотографии.
Хотя пара в основном оберегает свою личную жизнь от внимания публики, исполнитель хита «Heartbreaker» в нескольких интервью признавался, что больше всего ему нравится отдыхать, проводя время со своими маленькими детьми.