Иглесиас и Курникова впервые показали всех четверых детей

фото: Alamy/Vida Press
Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2002 году.
Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова недавно приветствовали появление на свет своего четвертого ребенка и впервые показали всех детей вместе на одной фотографии.

В конце года Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями еще одного малыша и сейчас с большой любовью наслаждаются пополнением в семье. 44-летняя теннисистка опубликовала в соцсетях первую фотографию, на которой запечатлены все дети пары в одном кадре.

«Мои солнышки», — написала Курникова под снимком, дополнив его четырьмя эмодзи-сердечками. На фотографии видно новорожденного малыша, который спокойно спит в колыбельке, а позади него стоят трое старших детей — Мэри, Люси и Николас.

Пара, состоящая в отношениях с 2001 года, долгое время держала в секрете факт четвертой беременности Анны. Однако в конце года Курникова поделилась в своих сторис в Instagram фотографией малыша, не раскрывая ни его пол, ни имя.

фото: SMG/Shutterstock/ Vida Press
Энрике Иглесиас и Анна Курникова в 2013 году.
После публикации последнего снимка, на котором все четверо детей пары запечатлены вместе, поклонники сразу же заполнили раздел комментариев, восхищаясь моментом, когда все дети Курниковой и Иглесиаса впервые позируют для общей фотографии.

Хотя пара в основном оберегает свою личную жизнь от внимания публики, исполнитель хита «Heartbreaker» в нескольких интервью признавался, что больше всего ему нравится отдыхать, проводя время со своими маленькими детьми.

