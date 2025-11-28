Новый удар по Зеленскому: ближайший соратник президента подал в отставку после обыска в рамках антикоррупционного дела
Владимир Зеленский заявил, что глава его президентского Офиса и ближайший соратник Андрей Ермак подал в отставку, он ее принял. Это произошло в тот же день, когда антикоррупционные органы Украины провели в квартире Ермака обыск, сообщает BBC.
За пять лет в этой должности Андрей Ермак прошел путь от бывшего помощника президента до серого кардинала украинской политики, которого за глаза называли вице-президентом страны.
О том, что Ермак подал в отставку, Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — заявил президент Украины. Консультации о новом главе офиса пройдут в субботу, добавил он. Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть".
Президент Украины уточнил, что государству нужна внутренняя сила - когда все внимание сосредоточено на дипломатии, на защите в войне. "Внутренняя сила - это основа нашего внешнего единства и наших отношений с миром", - заявил Зеленский.
Увольнение Ермака произошло на фоне громкого коррупционного скандала в Украине. Утром пятницы, 28 ноября, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело у него в квартире обыск. Ермак, по его словам, «оказал полное содействие» следователям и предоставил им «полный доступ к квартире».
Свое решение уйти в отставку Ермак пока не комментировал.
Обыск у Ермака и его отставка произошли через две недели после того, как НАБУ отчиталась о разоблачении «высокоуровневой преступной организации», которая действовала в украинской энергетике. Руководителем этой организации в НАБУ назвали бизнесмена Тимура Миндича. По данным следствия, он вместе с сообщниками создал систему, которая позволила получать «откат» с большей части закупок «Энергоатома» — оператора всех украинских атомных электростанций.