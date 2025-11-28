Новый удар по Зеленскому: ближайший соратник президента подал в отставку после обыска в рамках антикоррупционного дела

О том, что Ермак подал в отставку, Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — заявил президент Украины. Консультации о новом главе офиса пройдут в субботу, добавил он. Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть".