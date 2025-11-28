В Украине прошли обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака - главного переговорщика по мирному плану. Как это повлияет на соглашение и политическую обстановку в Киеве?

— Не исключаю, что НАБУ решило сыграть на опережение. В последнее время много слухов о том, что следствие приближается к Ермаку и что он может нанести ответный удар. В СМИ, в частности, в «Украинской правде», появлялась информация о том, что его окружение пыталось оказать давление на Генпрокуратуру и СБУ, чтобы те возбудили дела против руководителей НАБУ и САП, обвиняя их в работе на Россию, но те отказались. Само же НАБУ в своих публичных мероприятиях намекало на выход расследования на новых статусных фигурантов, не называя имен, но давая понять, что речь может идти о ком-то очень влиятельном. Проведя обыски, НАБУ формально делает Ермака фигурантом дела и нейтрализует возможные атаки на себя, так как любые ответные действия теперь будут выглядеть как препятствование следствию, — отметил Фесенко.