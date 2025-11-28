В Украине прошли обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака - главного переговорщика по мирному плану. Как это повлияет на соглашение и политическую обстановку в Киеве?
Антикоррупционные органы Украины провели обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака, второго по влиянию человека в стране и главного переговорщика по мирному плану. Вероятно, это часть масштабного дела о коррупции в «Энергоатоме», которое уже угрожает политической стабильности в Украине и мирным переговорам. Политологи называют это событие ожидаемым, но беспрецедентным по масштабу. О том, как развивался скандал, кто и почему требует отставки Ермака и к каким последствиям для мирного процесса это приведет, — в материале «Новой газеты Европа».
Что случилось
У главы офиса украинского президента Андрея Ермака утром 28 ноября прошли обыски. Как сообщила «Украинская правда», в правительственный квартал в Киеве зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Сам Ермак подтвердил обыски в своем доме: «Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал он. Также следственные действия подтвердили в НАБУ и САП.
По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, НАБУ готовится предъявить официальное подозрение Ермаку. Какое именно — не уточняется, при этом «Интерфакс-Украина» и «РБК-Украина» уточняют, что Ермаку обвинение не предъявили.
Вероятнее всего, речь идет о крупнейшем за всё время президентства Владимира Зеленского коррупционном скандале в «Энергоатоме», где оказались замешаны личный друг и бизнес-партнер украинского лидера, предприниматель Тимур Миндич, а также бизнесмены и чиновники.
Коррупционный скандал
10 ноября НАБУ и САП сообщили о проведении масштабной спецоперации «Мидас» по делу о коррупции в компании «Энергоатом». Все 100% ее акций принадлежат государству, и она управляет всеми АЭС в стране. В условиях войны и непрекращающихся обстрелов России по энергетическим объектам именно атомная энергетика обеспечивает более половины, а в холодный период года — до 70% потребностей Украины в электроэнергии. Годовой доход компании превышает 4,76 миллиарда долларов.
По данным антикоррупционных ведомств, операция длилась 15 месяцев, за это время следствие изучило более 1000 часов аудиозаписей, некоторые фрагменты которых были обнародованы. В НАБУ пришли к выводу, что участники «высокоуровневой преступной организации» систематически получали «откаты» от контрагентов по особой схеме. Предполагаемый ущерб оценивают в 100 миллионов долларов. В рамках дела силовики провели более 70 обысков.
Фигуранты дела
Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, бизнесмен и совладелец «Квартала 95», который считается ближайшим соратником Зеленского. По данным антикоррупционных ведомств, он был организатором криминальной схемы.
К Миндичу, а также другому фигуранту дела, министру юстиции Герману Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго, тем же утром 10 ноября пришли с обысками. По данным «Украинской правды», за несколько часов до следственных действий Миндич уехал в Израиль (у него есть гражданство этой страны).
НАБУ также подозревает в причастности к мошенничеству экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, а также четырех сотрудников так называемого бэк-офиса по легализации средств: среди них Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина. Также НАБУ обвинила в получении денег от преступной группы бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова.
В Офисе украинского президента заявили, что все причастные к коррупционным схемам в сфере энергетики должны быть наказаны. Басова, Миронюка, Фурсенко, Устименко и Зорину задержали, им избрали меры пресечения с возможностью внесения залога. Двое подозреваемых — Миндич и Цукерман — уехали из Украины, Зеленский ввел против них санкции.
Также украинский президент заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны подать в отставку; впоследствии они уволились. Также правительство отстранило от работы вице-президента и ряд топ-менеджеров «Энергоатома».
25 ноября по делу о коррупции в НАБУ опросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Его вызвали в качестве свидетеля.
Призывы к отставке Ермака
На фоне расследования НАБУ в последние недели звучали призывы к отставке Андрея Ермака и правительства. Так, как рассказывал 18 ноября в эфире «Радио Свобода» народный депутат от фракции «Слуга народа» Фёдор Вениславский, который сам призывал к отставке Ермака, в кругу правящей в Украине парти шли разговоры о том, что «Ермак должен уйти», однако финальное решение — за Зеленским.
Как писала The Washington Post, и союзники, и противники Зеленского настаивали на том, чтобы отправить высокопоставленных чиновников в отставку для восстановления общественного доверия. Политические оппоненты украинского президента, рассказывает WP, сомневаются, что такая масштабная коррупционная схема могла быть осуществлена без ведома Ермака — советника президента, который на протяжении шести лет руководил украинской политикой, — хотя никаких доказательств в поддержку этого обвинения они не привели.
В итоге Зеленский, по информации «Украинской правды», отказался увольнять главу своего офиса, несмотря на советы представителей власти. И вскоре после этого президент назначил Ермака главой украинской делегации по обсуждению плана по прекращению войны, предложенного США.
«Ситуация уже влияет на переговорный процесс, и влияние это — негативное»
Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в разговоре с «Новой-Европа» назвал ожидаемым визит силовиков к такой крупной фигуре, как Андрей Ермак.
Политолог подчеркнул, что Ермак — второй по влиянию государственный деятель в стране после Зеленского, и влияние всех остальных, включая премьер-министра или главу парламента, на порядки ниже. Поэтому обыске в его доме — событие огромного масштаба.
— Не исключаю, что НАБУ решило сыграть на опережение. В последнее время много слухов о том, что следствие приближается к Ермаку и что он может нанести ответный удар. В СМИ, в частности, в «Украинской правде», появлялась информация о том, что его окружение пыталось оказать давление на Генпрокуратуру и СБУ, чтобы те возбудили дела против руководителей НАБУ и САП, обвиняя их в работе на Россию, но те отказались. Само же НАБУ в своих публичных мероприятиях намекало на выход расследования на новых статусных фигурантов, не называя имен, но давая понять, что речь может идти о ком-то очень влиятельном. Проведя обыски, НАБУ формально делает Ермака фигурантом дела и нейтрализует возможные атаки на себя, так как любые ответные действия теперь будут выглядеть как препятствование следствию, — отметил Фесенко.
С ним согласен и политолог Георгий Чижов: в разговоре с «Новой-Европа» он подчеркнул, что Ермак, безусловно, является ключевой фигурой в системе организации власти Владимира Зеленского, и фактически вся архитектура управления построена вокруг него.
При этом подготовился ли Ермак к возможным обвинениям и обезопасил ли себя — вопрос открытый, добавил Фесенко: с одной стороны, расследование шло, и риски для него существовали, но, с другой стороны, возможно, он рассчитывал на свой статус главы Офиса президента и руководителя переговорной группы с американцами как на достаточную защиту.
По мнению политолога Фесенко, в текущей ситуации было бы логично и правильно заменить Ермака на посту главного переговорщика по мирному плану, так как эта ситуация уже влияет на переговорный процесс, и влияние это — негативное. При этом риски есть и у другого переговорщика — Рустема Умерова, который пока проходит свидетелем по коррупционному делу, отмечает Фесенко.
— Но то, что Ермак стал фигурантом расследования, существенно ослабляет его позиции и будет использоваться как повод для критики. Российская сторона, как заявил вчера Путин, и так с самого начала утверждала, что вести переговоры не с кем, и теперь эта позиция будет звучать еще громче. Проблема также в доверии со стороны европейских партнеров, которые, я уверен, будут убеждать Зеленского заменить Ермака, — подчеркнул собеседник «Новой-Европа».
Политолог Чижов также считает, что вся ситуация, безусловно, наносит удар по роли Ермака, в том числе как руководителя украинской переговорной делегации.
Несмотря на то, что состав делегации формируется заново под каждую встречу, и свою роль на переговорах с США в Швейцарии он уже выполнил, предполагалось, что делегация в том же составе сможет продолжить работу, говорит Чижов. Теперь же могут возникнуть вопросы.
— Ключевым моментом станет вопрос о предъявлении официального обвинения. Если оно будет предъявлено, я полагаю, Владимиру Зеленскому придется назначить кого-то другого главой делегации, поскольку для западных партнеров это может оказаться уже слишком, — сказал Чижов.
До сегодняшнего дня Зеленский не был готов к отставке Ермака, и возможно, он не готов и сейчас, рассуждает Фесенко. Однако, по мнению политолога, необходимо как минимум временное отстранение Ермака и от обязанностей главы ОП.
— Возможно, он сам напишет такое заявление. В противном случае возрастет риск внутреннего политического кризиса: оппозиция уже призывает к протестам с требованием его отставки. Я абсолютно убежден, что европейские партнеры сейчас будут настойчиво советовать Зеленскому либо уволить, либо отстранить Ермака. Хотя отстранение выглядит сейчас невероятным сценарием, — подытожил он.
По мнению Чижова, в случае предъявления обвинения президент, скорее всего, будет вынужден отстранить Ермака от исполнения обязанностей на время следствия. Дойдет ли дело до увольнения — это будет зависеть от тяжести и убедительности предъявленных претензий для общества, поскольку общественное мнение в Украине на такие вещи влияет сильно, добавил политолог.
Кто может занять место Ермака — также вопрос открытый, считает Чижов: по его словам, вся властная конструкция построена на Ермаке, и его уход может потребовать полной перезагрузки властных структур, что нежелательно, так как «скамейки запасных» попросту нет.
Непростое для Зеленского время
Скандал, который уже стал крупнейшим за годы президентства Владимира Зеленского, произошел в непростое для украинского лидера время, отмечает Financial Times: в ноябре президент США Дональд Трамп пытался заставить Украину принять 28 пунктов «мирного плана», которые были крайне выгодны России. Среди них, в частности, полный отказ от Донбасса, сокращение численности украинской армии и отказ Украины от вступления в НАТО.
Впоследствии украинская и американская делегации встретились в Женеве, и «мирный план» удалось сократить до 19 пунктов. Самые чувствительные вопросы о территориях и НАТО остались за рамками переговоров: их, по плану, должны лично обсудить Трамп и Зеленский.
— Продолжающийся коррупционный скандал способен обрушить рейтинг и подорвать легитимность администрации Зеленского в момент, когда Россия усиливает наступление на фронте. Избежать катастрофы возможно, только восстановив доверие общества и национальное единство, — писал корреспондент издания The Kyiv Independent Олег Сухов в комментарии для Carnegie Politika.
Как считает корреспондент The Guardian Шон Уокер, скандал будет иметь огромные последствия для украинской политической сцены и, возможно, даже для мирных переговоров. В The New York Times подчеркивают: внимание правоохранительных органов к Ермаку может подорвать обсуждение мирного плана и внести раскол во внутреннюю политику Украины, особенно на фоне успехов российских войск на поле боя («Новая-Европа» писала о сложном положении украинских военных под Покровском).
Возможно, американская сторона хотела бы видеть Зеленского более сговорчивым на переговорах, чтобы он подписал условия, которые сейчас объявляются неприемлемыми, рассуждает политолог Чижов в разговоре с «Новой-Европа». Однако эксперт подчеркивает: президент, в окружении которого арестовывают коррупционеров, может стать лишь менее сговорчивым.
— Он рискует потерять пост, если пойдет против общества. А поскольку у общества и так возникают к нему вопросы из-за того, что его соратники попадают под подозрение, то любые уступки России, неприемлемые для большинства, могут привести к чему угодно, вплоть до отставки. Поэтому его «сговорчивость» в вопросах условий мира может только снизиться от такого ослабления, — говорит Чижов.
На переговорную позицию Украины это либо не повлияет вовсе, либо повлияет в сторону ужесточения, считает эксперт.
— К тому же не стоит забывать, что у президента нет полномочий единолично раздавать украинские территории. Любое мирное соглашение — это международный договор, который должен быть ратифицирован Верховной Радой. Если он затрагивает Конституцию (а я подозреваю, что затронет), то потребуется 300 голосов. В нынешней Раде, где в голосованиях участвуют 340–350 депутатов, это практически консенсус. Так что требовать от Зеленского подобных уступок бессмысленно: они всё равно не пройдут в парламенте, — добавил он.
Буквально накануне Ермак, главный переговорщик и ближайший помощник Зеленского на протяжении всей полномасштабной войны с Россией, заявил в интервью The Atlantic, что «ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий».
— Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы отдадим территории. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской конституции и украинского народа, — сказал он.
Ермак подчеркнул, что Украина готова обсуждать только то, где должна пройти линия разграничения, определяющая границы территорий, контролируемых воюющими сторонами.