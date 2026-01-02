При загадочных обстоятельствах скончалась дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса
Виктория Джонс, 34-летняя дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса, была найдена мертвой в одном из отелей Сан-Франциско. Трагедия произошла ранним утром 1 января.
О случившемся сообщили сразу несколько американских изданий, включая TMZ, Page Six и Daily Mail. По их информации, экстренный вызов в отель Fairmont поступил около 3:14 утра по поводу чрезвычайной медицинской ситуации. До прибытия экстренных служб люди из окружения Виктории, а также сотрудники отеля пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось — к моменту прибытия медиков она уже скончалась. Позднее была установлена ее личность — погибшей оказалась Виктория Джонс.
По данным СМИ, тело Виктории было обнаружено на 14 этаже отеля. Одна из посетительниц предположила, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, и сообщила об этом персоналу. Когда стало ясно, что она не реагирует, сотрудники отеля немедленно вызвали скорую помощь. При этом источники отмечают, что на теле не было следов борьбы, признаков насильственной смерти или самоубийства. Также полиция не обнаружила на месте происшествия предметов, связанных с употреблением наркотиков. Обстоятельства того, как Виктория оказалась в здании отеля, пока остаются неизвестными.
Судмедэксперт прибыл на место и начал расследование, однако официальная причина смерти на данный момент не установлена. Представители семьи и сам Томми Ли Джонс пока не делали публичных заявлений.
Виктория Кафка Джонс родилась в браке актера с Кимберли Клафли, с которой Томми Ли Джонс был женат с 1981 по 1996 год. Она с раннего возраста была связана с киноиндустрией: еще в детстве дебютировала в фильме своего отца "Люди в черном II". В дальнейшем она появилась в эпизоде популярного сериала "Холм одного дерева", а также снялась в фильме "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады" и других проектах. В последние годы Виктория нередко сопровождала отца на светских мероприятиях и красных дорожках.
Томми Ли Джонс — один из самых известных актеров Голливуда, прославившийся ролями в фильмах "История любви", "Люди в черном", "Люди в черном II", "Беглец", "Двойной просчет" и "Афера по-голливудски". Актер четырежды номинировался на премию "Оскар" и получил статуэтку в 1994 году за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Беглец".
Расследование обстоятельств смерти Виктории Джонс продолжается.