При загадочных обстоятельствах скончалась дочь известного голливудского актера Томми Ли Джонса

Виктория Кафка Джонс родилась в браке актера с Кимберли Клафли, с которой Томми Ли Джонс был женат с 1981 по 1996 год. Она с раннего возраста была связана с киноиндустрией: еще в детстве дебютировала в фильме своего отца "Люди в черном II". В дальнейшем она появилась в эпизоде популярного сериала "Холм одного дерева", а также снялась в фильме "Три захоронения Мелькиадеса Эстрады" и других проектах. В последние годы Виктория нередко сопровождала отца на светских мероприятиях и красных дорожках.