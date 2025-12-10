Новые правила льготного проезда в Риге - бесплатно для участников сопротивления и украинских беженцев
Рижская дума готовит расширение льгот на проезд: бесплатный транспорт для участников национального сопротивления, скидки для работников соцучреждений и продление бесплатного проезда для украинских беженцев до июня 2026 года.
В пятницу, 12 декабря, созвано заседание комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта, на котором депутаты рассмотрят поправки к обязательным правилам о льготах на проезд в маршрутной сети общественного транспорта Риги. Поправки предусматривают установить, что для участников движения национального сопротивления льгота на проезд составит 100% от стоимости билета. До сих пор обязательными правилами было установлено, что в столичном общественном транспорте бесплатно могут ездить только те участники движения национального сопротивления, которые задекларированы в Риге, а после принятия поправок скидкой смогут воспользоваться и задекларированные в других самоуправлениях участники движения национального сопротивления.
Скидку в размере 50% планируется установить техническим работникам социальных учреждений, подведомственных департаменту благосостояния, чье рабочее время в неделю составляет не менее 20 часов. Сейчас 50-процентная скидка действует для социальных работников, санитаров, медперсонала, воспитателей и нянь учреждений, подведомственных департаменту благосостояния.
В дополнение к заранее установленным дням, когда все пассажиры могут пользоваться общественным транспортом Риги бесплатно, планируется установить, что бесплатным будет и проезд в первый день учебного года.
Кроме того, до 30 июня следующего года продлена возможность бесплатного проезда в общественном транспорте для украинских беженцев, ранее установленная до конца 2025 года.
Как указано в пояснительной записке к проекту обязательных правил, для предоставления льгот по оплате проезда в маршрутной сети рижского общественного транспорта участникам движения национального сопротивления дотация самоуправления должна быть увеличена до 43 567 евро.
Скидки техническим работникам социальных учреждений, подведомственных департаменту благосостояния, могут обойтись в 136 254 евро. За бесплатный проезд в первый день учебного года самоуправлению придется заплатить Rīgas satiksme 707 057 евро. А продление бесплатного проезда на полгода для украинских беженцев обойдется в 3,5 млн евро.
Окончательное решение о внесении изменений в обязательные правила должна принять Рижская дума.