Новые правила льготного проезда в Риге - бесплатно для участников сопротивления и украинских беженцев

В пятницу, 12 декабря, созвано заседание комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта, на котором депутаты рассмотрят поправки к обязательным правилам о льготах на проезд в маршрутной сети общественного транспорта Риги. Поправки предусматривают установить, что для участников движения национального сопротивления льгота на проезд составит 100% от стоимости билета. До сих пор обязательными правилами было установлено, что в столичном общественном транспорте бесплатно могут ездить только те участники движения национального сопротивления, которые задекларированы в Риге, а после принятия поправок скидкой смогут воспользоваться и задекларированные в других самоуправлениях участники движения национального сопротивления.