В Латвии трудятся около 10 тысяч украинцев - чаще всего в сфере обслуживания и торговли

В этом году внешнюю границу Латвии пересекли в общей сложности 18 210 граждан Украины, и этот поток остается умеренным и стабильным, с небольшой тенденцией к росту в летний период. Большинство въезжающих через внешнюю границу въезжают через аэропорт "Рига".