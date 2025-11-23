Рижские пенсионеры помогли украинцам выучить латышский язык - проект завершился с хорошими результатами

Как отмечает руководитель «Школы для пенсионеров Риги» при LSKA Лиесма Нейпрейса, за время, прошедшее с момента начала проведения занятий по латышскому языку, мотивация украинцев изменилась. Если в начале войны отношение к изучению языка в большей степени было выражением уважения к стране, принимающей беженцев, то по мере затяжного конфликта мотивация стала более практической. Украинцы понимают, что владение латышским языком помогает конкурировать на рынке труда и претендовать на более высокооплачиваемые позиции.