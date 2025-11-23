Рижские пенсионеры помогли украинцам выучить латышский язык - проект завершился с хорошими результатами
Ассоциация «Объединение латвийских сообществ пенсионеров» (LSKA) реализовала при поддержке Центра жителей районов Риги проект «Вместе с украинскими друзьями», в рамках которого с февраля по октябрь этого года 20 украинцев изучали латышский язык.
Как отмечает руководитель проекта, заместитель председателя правления LSKA Лилита Калнaя, цель проекта заключалась в том, чтобы предоставить украинцам возможность освоить латышский язык на уровне, позволяющем лучше интегрироваться в квалифицированный рынок труда, а также в латвийское общество.
Всего в проекте приняли участие 100 украинцев и 80 рижских пенсионеров с членами их семей.
Во время реализации проекта семь украинцев освоили латышский язык на уровне А2, а один — на уровне B1. Трое участников уже подали заявки на сдачу экзамена по государственному языку. В общей сложности в рамках проекта латышский язык изучили 20 украинцев.
Учебная программа была разработана и реализована в соответствии с требованиями проверки знаний государственного языка, утвержденными Государственным центром содержания образования. Для каждого участника был подготовлен и выдан методический материал.
Как отмечает руководитель «Школы для пенсионеров Риги» при LSKA Лиесма Нейпрейса, за время, прошедшее с момента начала проведения занятий по латышскому языку, мотивация украинцев изменилась. Если в начале войны отношение к изучению языка в большей степени было выражением уважения к стране, принимающей беженцев, то по мере затяжного конфликта мотивация стала более практической. Украинцы понимают, что владение латышским языком помогает конкурировать на рынке труда и претендовать на более высокооплачиваемые позиции.
Калнaя добавляет, что важной частью проекта стали занятия Uzņēmējdarbības ABC, где эксперты знакомили украинцев с трудовым законодательством Латвии, порядком регистрации собственного предприятия, бухгалтерским учетом, налогами и другими вопросами, связанными с работой и бизнесом.
Финансирование проекта обеспечено средствами Фонда ЕС по вопросам убежища, миграции и интеграции. Проект реализовывался с 5 февраля по 31 октября этого года.