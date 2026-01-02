Опять рост цен в общепитах? Латвийские рестораторы заявили, что наступивший год будет для них тяжелым
Начало этого года для сферы общественного питания будет полным проблем, заявил агентству LETA руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Йензис.
Клиентов на всех не хватает
Январь и февраль традиционно являются несезонным периодом в сфере общественного питания и размещения гостей. Одновременно цены на энергоресурсы остаются высокими, а количество клиентов, особенно туристов, невелико.
Йензис добавил, что публично озвученное намерение руководства Латвийского агентства инвестиций и развития в ближайшее время достичь туристических показателей 2019 года приветствуется, однако в отрасли нет уверенности в реальном обеспечении этих планов в ситуации, когда сокращается бюджет туристического маркетинга.
Он подчеркнул, что не хватает среднесрочного планирования, чтобы у предпринимателей была ясность и уверенность в будущем, в приоритетных рынках, а также в финансировании освоения этих рынков.
Мало мероприятий
Руководитель ассоциации также отметил, что в Риге и Латвии проводится сравнительно мало масштабных международных мероприятий, которые могли бы привлечь большое количество гостей и дать дополнительные поступления в государственный бюджет, а также не хватает качественного и своевременного маркетинга уже существующих мероприятий. Вместе с тем он положительно оценил деятельность некоторых частных организаторов мероприятий, например Рижского марафона, который привлекает интерес иностранных спортивных туристов.
Одновременно он указал, что сфера общественного питания тесно связана с туристической отраслью, на которую влияет и слабая транспортная связанность. В качестве примера он привел то, что в Риге до сих пор отсутствует паромное сообщение с другими странами, которое существовало ранее.
Ранее паромный оператор Tallink обеспечивал регулярные рейсы в Стокгольм, а также в Хельсинки во время пандемии, и эти рейсы пользовались спросом, однако они так и не были возобновлены. Количество авиаперевозок тоже сокращается, поскольку латвийская национальная авиакомпания airBaltic все больше сосредотачивается на обеспечении транзитных перевозок, а не на привлечении туристов в Ригу.
