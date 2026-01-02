Опять рост цен в общепитах? Латвийские рестораторы заявили, что наступивший год будет для них тяжелым

Ранее паромный оператор Tallink обеспечивал регулярные рейсы в Стокгольм, а также в Хельсинки во время пандемии, и эти рейсы пользовались спросом, однако они так и не были возобновлены. Количество авиаперевозок тоже сокращается, поскольку латвийская национальная авиакомпания airBaltic все больше сосредотачивается на обеспечении транзитных перевозок, а не на привлечении туристов в Ригу.