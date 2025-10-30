Латвийские рестораторы объяснили, почему любое повышение цен перекладывается на клиентов
Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в сфере общественного питания является испытанием отношения государства к малому и среднему бизнесу, который составляет экономическую основу латвийских городов и регионов, заявил президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija - LVRA) Андрис Калниньш.
Он подчеркнул, что латвийская отрасль общественного питания уже несколько лет добивается введения сниженной ставки НДС. «Это не привилегия, а инструмент, который страны Европейского союза широко используют для укрепления местного предпринимательства, сокращения теневой экономики и сохранения рабочих мест», — отметил Калниньш.
По его словам, Латвия сохраняет одну из самых высоких ставок НДС в сфере общественного питания в Европе — 21%. Правовые нормы ЕС позволяют государствам-членам применять сниженные ставки НДС к ресторанным и общественным услугам. Так, Германия с 1 января 2026 года постоянно будет применять 7% НДС на блюда в ресторанах и заведениях общественного питания, во Франции действует ставка 10%, в Испании — 10%, а в Швеции на услуги общественного питания установлена ставка 12%.
В то же время в Литве после временной льготы, введенной в период пандемии Covid-19, с 2024 года снова действует стандартная ставка 21% для услуг питания, а в Эстонии с 1 июля 2025 года вступит в силу стандартная ставка 24%, применяемая также к общественному питанию. «Таким образом, формально Латвия не единственная страна с высокой ставкой НДС, но существенно отстает от большинства государств ЕС, которые рассматривают этот сектор как приоритетный для поддержки», — добавил Калниньш.
По его словам, что в настоящее время латвийские предприятия общественного питания сталкиваются с высокими издержками, стремительным ростом зарплат и ограничениями покупательной способности населения.
«Стандартная ставка НДС означает, что любое повышение цен перекладывается на клиента, что в долгосрочной перспективе снижает спрос и увеличивает риски ухода в тень», — подчеркнул он.
Он также отметил, что если бы Латвия, например, ввела 12-процентную ставку НДС для сферы общественного питания сроком на три года, то в краткосрочной перспективе доходы государственного бюджета, возможно, немного снизились бы, но в среднесрочной перспективе вырос бы общий легальный оборот и занятость. «Именно такой эффект наблюдается в странах, где этот инструмент уже применяется», — заключил Калниньш.
