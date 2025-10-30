Латвийские рестораторы объяснили, почему любое повышение цен перекладывается на клиентов

В то же время в Литве после временной льготы, введенной в период пандемии Covid-19, с 2024 года снова действует стандартная ставка 21% для услуг питания, а в Эстонии с 1 июля 2025 года вступит в силу стандартная ставка 24%, применяемая также к общественному питанию. «Таким образом, формально Латвия не единственная страна с высокой ставкой НДС, но существенно отстает от большинства государств ЕС, которые рассматривают этот сектор как приоритетный для поддержки», — добавил Калниньш.