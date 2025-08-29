Латвийские рестораторы придумали рецепт, как госбюджет накормить и самим не разориться

LRB подчеркивает, что снижение НДС в сфере общественного питания дало бы целый ряд положительных эффектов для латвийской экономики и улучшило бы финансовое положение отрасли, которая серьезно пострадала от последствий пандемии Covid-19 и войны, развязанной Россией, особенно из-за сокращения туристического потока. Снижение НДС позволило бы увеличить зарплаты в отрасли, снизить отток рабочей силы, уменьшить долю теневой экономики и укрепить конкурентоспособность добросовестно работающих компаний. Кроме того, это позволило бы снизить цены на еду для конечного потребителя, которые резко выросли из-за экономического кризиса и инфляции.