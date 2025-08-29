Латвийские рестораторы придумали рецепт, как госбюджет накормить и самим не разориться
Латвийское общество ресторанов (Latvijas Restorānu biedrība - LRB) подготовило предложения о том, как компенсировать сокращение доходов государственного бюджета в случае принятия решения о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. Эти предложения на этой неделе будут поданы в Министерство экономики.
LRB подчеркивает, что снижение НДС в сфере общественного питания дало бы целый ряд положительных эффектов для латвийской экономики и улучшило бы финансовое положение отрасли, которая серьезно пострадала от последствий пандемии Covid-19 и войны, развязанной Россией, особенно из-за сокращения туристического потока. Снижение НДС позволило бы увеличить зарплаты в отрасли, снизить отток рабочей силы, уменьшить долю теневой экономики и укрепить конкурентоспособность добросовестно работающих компаний. Кроме того, это позволило бы снизить цены на еду для конечного потребителя, которые резко выросли из-за экономического кризиса и инфляции.
Общество уверено, что возможное краткосрочное снижение поступлений от НДС можно полностью компенсировать. Так, рост зарплат в отрасли обеспечил бы дополнительные 29–49 млн евро налоговых поступлений, в том числе:
- от поваров — 10–16 млн евро,
- от официантов — 7–13 млн евро,
- от барменов — 4–7 млн евро,
- от работников кухни — 8–13 млн евро.
Это можно реализовать, предоставив Налоговой службе доступ к актуальной информации об уровне зарплат по профессиям и регионам, а также о компаниях, работающих в зоне теневой экономики. Общество подготовило финансовую модель и план, как с помощью роста зарплат пополнить бюджетные доходы, и готова обсудить их с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственной налоговой службой.
Кроме того:
- налогообложение цифровых чаевых могло бы увеличить доходы бюджета на 1,5 млн евро;
- повышение платы за лицензии на продажу алкоголя дало бы бюджету дополнительно 4 млн евро.
Ранее, как писал Otkrito.lv, в Латвии прозвучало предложение уменьшить НДС не только для общепита, но также на продукты питания и рецептурные лекарства.