В украинском коррупционном скандале неожиданно найден "латвийский след"

Материалы дела касаются периода, предшествовавшего началу полномасштабной войны в Украине. "Ничего личного" неофициально получило подтверждение, что участие Латвии в деле действительно возможно, и латвийским учреждениям, вероятно, придется отвечать на запросы правовой помощи от украинских официальных органов. Служба финансовых расследований, Министерство иностранных дел и генеральный прокурор на этой неделе не смогли предоставить подробных комментариев, отговорившись тем, что дополнительная информация будет раскрыта публично сразу, как только это станет возможным.