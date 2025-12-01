В украинском коррупционном скандале неожиданно найден "латвийский след"
Европа сейчас вынуждена со стороны наблюдать, как США и Россия обсуждают будущее Украины. И именно в момент, когда Кремль стремится еще сильнее расколоть НАТО и углубить разрыв между европейцами и американцами, дополнительное напряжение вызвал коррупционный скандал в самой Украине. Программе TV3 "Ничего личного" стало известно и о возможном появлении латвийского следа в этом деле.

Позиции Украины и ее президента Владимира Зеленского серьезно подорваны коррупционным скандалом, в котором замешан ряд его ближайших соратников. Военные и политические аналитики допускают, что президент США Дональд Трамп попытается использовать эту ситуацию, чтобы вынудить Киев согласиться на любой мирный план.

Неофициально известно, что неделю назад в Киеве, на одном из совещаний с участием дипломатов европейских стран, украинские антикоррупционные органы раскрыли детали так называемого дела "Энерго-Атом". В схемы, по предварительным данным, были вовлечены 12 и более государств - среди них и Латвия, сообщает Lsm.lv .

Материалы дела касаются периода, предшествовавшего началу полномасштабной войны в Украине. "Ничего личного" неофициально получило подтверждение, что участие Латвии в деле действительно возможно, и латвийским учреждениям, вероятно, придется отвечать на запросы правовой помощи от украинских официальных органов. Служба финансовых расследований, Министерство иностранных дел и генеральный прокурор на этой неделе не смогли предоставить подробных комментариев, отговорившись тем, что дополнительная информация будет раскрыта публично сразу, как только это станет возможным.

