Грандиозный коррупционный скандал в Украине: под ударом и сам Зеленский, и доверие со стороны Европы и США

По его словам, еще не совсем ясно, как отреагируют на скандал западные союзники Украины, но Большая семерка уже требует всеобъемлющего расследования и наверняка делом заинтересуются американские правоохранительные органы. «И мне кажется, что этот скандал, как бы он ни закончился, затруднит финансовую и политическую поддержку для Украины. Потому что как минимум это аргумент для «украиноскептиков» в пользу того, что Украине нельзя помогать», — заключил он.