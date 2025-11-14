Грандиозный коррупционный скандал в Украине: под ударом и сам Зеленский, и доверие со стороны Европы и США
Украину потряс масштабный коррупционный скандал: была раскрыта схема "откатов" на сумму до 150 млн долларов, в которой фигурирует бизнес-партнер президента Зеленского и высокопоставленные чиновники энергетического и оборонного секторов. Украинский политолог Руслан Бортник рассказал, что об этой истории "говорят на улицах" и какими могут быть ее последствия.
«Это очень громкая история. Это, наверное, самый громкий коррупционный скандал в Украине времен президентства Владимира Зеленского», — говорит Руслан Бортник. По его словам, суть скандала в следующем. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и вообще «антикоррупционная вертикаль», которую поддерживают западные партнеры Киева, заявило о организованной преступной группе, возникшей практически внутри правительства и энергетического сектора, а возглавлял ее Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95», где когда-то выступал президент Украины Владимир Зеленский. «Якобы Тимур Миндич организовал систему откатов внутри Министерства энергетики, энергетических компаний (…), а также внутри Министерства обороны. В эту систему входили четыре министра правительства — два бывших и два действующих. Министр энергетики и министр юстиции, действующие и бывшие подозреваются, фигурируют министр обороны и вице-премьер, а также десятки других чиновников, руководители энергетических компаний», — рассказал украинский политолог.
«Они получали где-то 10-15% откатов от строительства защитных сооружений на украинских энергетических объектах. Сумма убытков, сумма коррупционных взяток Национальным антикоррупционным бюро оценивается в 100-150 миллионов долларов», — продолжает он.
Также, отмечает Бортник, учитывая то, что в истории фигурируют члены двух правительств и давний партнер Зеленского, СМИ, которые, по словам политолога, близки к «антикоррупционной вертикали», постоянно делают намеки на причастность самого президента, сообщает LSM+.
На вопрос, как на этот скандал реагирует общество, Бортник ответил, что «о нем говорят на улицах практически все», поскольку он выплыл как раз в то время, когда города и регионы после очередных ударов РФ испытывают огромный дефицит электроэнергии. В том числе из-за того, что объекты энергетики не были достаточно защищены.
«Конечно, этот скандал надо воспринимать, как элемент общей борьбы за политический баланс в Украине. Потому что противостояние между коррупционной вертикалью и президентской вертикалью длится уже очень долго», — считает он, добавляя, что в ходе этой борьбы уже теряли должности министры, происходили задержания представителей антикоррупционной ветви. «Идет тяжелейшая борьба за контроль над энергетической системой и за политический баланс внутри Украины. И нынешнее обвинение я как политолог воспринимаю в рамках этой борьбы», — сказал Бортник.
По его словам, еще не совсем ясно, как отреагируют на скандал западные союзники Украины, но Большая семерка уже требует всеобъемлющего расследования и наверняка делом заинтересуются американские правоохранительные органы. «И мне кажется, что этот скандал, как бы он ни закончился, затруднит финансовую и политическую поддержку для Украины. Потому что как минимум это аргумент для «украиноскептиков» в пользу того, что Украине нельзя помогать», — заключил он.
Уже известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бизнесмена Тимура Миндича, своего партнера по проекту «Квартал 95», и финансиста Александра Цукермана. Тем не менее Миндич покинул Украину за несколько часов до того, как к нему пришли с обыском. Он сделал это несмотря на запрет на выезд мужчин за границу. Цукерман тоже находится не в Украине.