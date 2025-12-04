Скандал на "Евровидении": Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения объявили бойкот из-за допуска Израиля

В этом году на конкурсе в Базеле победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, а израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место. Она получила больше всего голосов публики, но экспертные жюри оценили ее намного ниже. После этого несколько телерадиокомпаний заявили о сомнениях в процессе голосования.