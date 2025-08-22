"Вы что, издеваетесь!?" Новый логотип "Евровидения" вызвал возмущение и шутки в соцсетях
На сайте песенного конкурса «Евровидение» появилось сообщение, что в честь 70-летия конкурса старый логотип был заменен на «новый и стильный». Однако не всем этот стиль пришелся по вкусу.
Так, участник группы Ziferblat, которая представляла Украину на «Евровидении» 2025 года, опубликовал видео в Instagram, где высмеял новый логотип. В ролике старый логотип показан как привлекательный мужчина, тогда как новый очень старается выглядеть стильным, но в итоге выглядит скорее комично.
В комментариях пользователи поспешили выразить свое мнение. Многие пишут, что не могут поверить, что это правда, и указывают, что логотип словно сгенерировал искусственный интеллект. Один комментатор отметил: «Старый логотип был неплохим. Разные шрифты очень важны, чтобы логотип выглядел хорошо. Почему все буквы одинаковые? Кто это сделал?» Другой признался, что решил бы, будто это шутка первого апреля, если бы объявление не вышло в августе. Большинство пользователей хотят возвращения старого логотипа, подчеркивая, что «новый выглядит некрасиво».
На сайте «Евровидения» указано, что изменение было сделано в честь 70-летия. Логотип, который более 20 лет символизировал конкурс, был упрощен, вдохновляясь «иконическим рукописным логотипом, введенным в 2004 году и обновленным в 2014-м». Единственным неизменным элементом осталось сердце в центре текста.
Как отдельный элемент во время конкурса также будет использоваться иконка сердца, которая будет отражать идентичность принимающей страны, индивидуальность исполнителя или конкретную тему. Otkrito.lv уже сообщал, что в 2026 году «Евровидение» пройдет в Австрии, в Вене.