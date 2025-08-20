Вена объявлена городом-хозяином конкурса "Евровидение" в 2026 году
Вена была выбрана городом-хозяином конкурса песни "Евровидение" 2026 года после победы австрийца JJ на нынешнем конкурсе в Базеле. Крупнейший музыкальный фестиваль в мае соберет миллионы зрителей и вновь превратит столицу Австрии в центр европейской поп-культуры.
Австрийская столица Вена выбрана городом-хозяином конкурса песни «Евровидение-2026». Финал 70-го выпуска шоу пройдет 16 мая в крупнейшей крытой арене страны Wiener Stadthalle, полуфиналы — 12 и 14 мая.
Право принять конкурс Австрия получила благодаря победе исполнителя JJ (Йоханнес Питч) на «Евровидении-2025» в Базеле. Его композиция "Wasted Love" с необычным сочетанием техно-битов и оперного вокала принесла стране первое место.
Вена уже принимала «Евровидение» в 1967 и 2015 годах. На этот раз она обошла Инсбрук благодаря развитой инфраструктуре, культурной истории и опыту проведения крупных мероприятий. Город сделал ставку на слоган «Европа, будем танцевать?» и подчеркнул удобство транспортных связей и возможности размещения гостей.
Нынешний конкурс собрал около 166 миллионов зрителей в 37 странах и получил миллионы просмотров в соцсетях, что подтверждает его популярность среди молодежи. Вместе с тем он вновь стал ареной политических дискуссий: участие Израиля вызвало протесты. Не обошлось и без скепсиса: правая Партия свободы назвала «Евровидение» «квирным и левым шоу» и раскритиковала расходы на его организацию. Для сравнения, Базель потратил на конкурс около 40 миллионов долларов. Тем не менее Вена рассчитывает провести праздник музыки и единства. Организаторы обещают зрелищное шоу, а сам город надеется укрепить статус культурной столицы Европы.