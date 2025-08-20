Вена объявлена городом-хозяином конкурса "Евровидение" в 2026 году

Нынешний конкурс собрал около 166 миллионов зрителей в 37 странах и получил миллионы просмотров в соцсетях, что подтверждает его популярность среди молодежи. Вместе с тем он вновь стал ареной политических дискуссий: участие Израиля вызвало протесты. Не обошлось и без скепсиса: правая Партия свободы назвала «Евровидение» «квирным и левым шоу» и раскритиковала расходы на его организацию. Для сравнения, Базель потратил на конкурс около 40 миллионов долларов. Тем не менее Вена рассчитывает провести праздник музыки и единства. Организаторы обещают зрелищное шоу, а сам город надеется укрепить статус культурной столицы Европы.