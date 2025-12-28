Понедельник начнется с непогоды: где ждать осадки, снег до 4 см и самые сильные порывы ветра

Ночью будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, западный ветер, который в прибрежных районах останется порывистым и будет достигать 15–17 м/с. В начале ночи в западных и центральных районах минимальная температура воздуха составит от −1 до +4 градусов, тогда как в восточных районах воздух остынет до −1…−6 градусов, но в течение ночи температура немного повысится.