Понедельник начнется с непогоды: где ждать осадки, снег до 4 см и самые сильные порывы ветра
В начале следующей рабочей недели в Латвии сохранится порывистый ветер, который во многих местах будет сопровождаться мокрым снегом, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя в ночь на понедельник небо местами будет проясняться, в большей части страны облака принесут осадки — мокрый снег, а в западных районах — дождь. Местами сформируется снежный покров толщиной до 4 см. На отдельных участках дороги будут скользкими.
Ночью будет дуть умеренный до умеренно сильного северо-западный, западный ветер, который в прибрежных районах останется порывистым и будет достигать 15–17 м/с. В начале ночи в западных и центральных районах минимальная температура воздуха составит от −1 до +4 градусов, тогда как в восточных районах воздух остынет до −1…−6 градусов, но в течение ночи температура немного повысится.
В Риге ночь будет преимущественно облачной, временами ожидается небольшой дождь или мокрый снег. Будет дуть умеренно сильный северо-западный, северный ветер со скоростью до 15 м/с. Минимальная температура воздуха составит +3…+4 градуса.
В понедельник небо в Латвии останется в основном облачным. Во многих местах ожидаются осадки — преимущественно мокрый снег, и местами сформируется снежный покров толщиной до 4 см.
Сохранится умеренный до умеренно сильного северо-западный, западный ветер, который в западных и центральных районах в порывах усилится до 15–19 м/с, а в прибрежных районах — до 20–23 м/с.
Максимальная температура воздуха в понедельник в утренние часы ожидается в пределах 0…+5 градусов, однако в течение дня она будет понижаться.
Также и в Риге днем облака будут закрывать небо и временами принесут мокрый снег. Будет дуть умеренно сильный северо-западный, западный ветер, скорость которого в порывах составит 15–19 м/с, а во второй половине дня — до 20–22 м/с. Максимальная температура воздуха утром будет +3…+4 градуса, но в течение дня понизится до 0…+1 градуса.