Не все рады успеху Израиля на "Евровидении" - несколько стран хотят пересмотра результатов голосования

По его словам, вскоре состоится широкая дискуссия с участием телерадиовещателей, чтобы обсудить все аспекты конкурса этого года и собрать обратную связь. «Важно подчеркнуть, что система голосования конкурса "Евровидение" — одна из самых современных в мире. Результаты каждой страны проверяются и утверждаются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или некорректные элементы. Независимый наблюдатель проверяет как данные жюри, так и зрительского голосования, чтобы гарантировать достоверность итогов», — добавил Грин.