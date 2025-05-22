Не все рады успеху Израиля на "Евровидении" - несколько стран хотят пересмотра результатов голосования
Успех Израиля в зрительском голосовании на прошедшем в минувшие выходные конкурсе песни "Евровидение" не дает некоторым спокойно спать и уже вызвал волну призывов со стороны ряда стран проверить результаты и саму систему голосования.
Певица Юваль Рафаэль с балладой «New Day Will Rise» получила наибольшее количество голосов от зрителей, однако в общем зачете, с учетом оценок жюри, заняла второе место, уступив Австрии. Представители телерадиовещания Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Исландии и Финляндии выразили обеспокоенность или сомнения в достоверности результатов зрительского голосования, и некоторые из них официально потребовали пересмотра голосов.
Организатор конкурса — Европейский вещательный союз (EBU) — утверждает, что голосование было проверено и подтверждено независимыми экспертами, и заверяет, что все обращения рассматриваются серьезно.
В оценке профессионального жюри Израиль занял 14-е место, однако благодаря телефонному и интернет-голосованию резко поднялся в итоговой таблице. Зрители из Бельгии, Нидерландов, Испании и Великобритании дали Израилю максимальные 12 баллов, а из Ирландии и Финляндии — по 10 баллов. Ирландская телекомпания RTE запросила у организаторов полный расклад голосования. Это произошло после того, как испанская RTVE объявила о намерении добиваться расследования результатов и пересмотра телеголосования.
В настоящее время зрители могут голосовать до 20 раз — по телефону, через SMS или приложение.
Фламандский парламентарий Кати Сегерс заявила: «Система, в которой каждый может проголосовать до 20 раз, способствует манипуляциям. Следует выяснить, происходили ли такие манипуляции в нашей стране или других участвующих и не участвующих странах».
Финская телекомпания YLE добавила: «Мы обязательно зададим EBU вопрос: не пришло ли время обновить правила или хотя бы пересмотреть, не позволяют ли текущие правила ими злоупотреблять».
Во вторник нидерландские общественные телекомпании Avrotros и NPO выпустили заявление, в котором отметили, что конкурс все больше подвержен «общественному и геополитическому напряжению». «Участие Израиля вызывает вопрос: остается ли "Евровидение" действительно аполитичным, объединяющим культурным событием», — подчеркнули они.
В ответ на ситуацию директор конкурса Мартин Грин заявил, что организаторы находятся в постоянном контакте с телерадиокомпаниями всех стран-участниц и серьезно воспринимают их обеспокоенность: «С момента финала в субботу мы общались с рядом телекомпаний по поводу голосования», — отметил он.
По его словам, вскоре состоится широкая дискуссия с участием телерадиовещателей, чтобы обсудить все аспекты конкурса этого года и собрать обратную связь. «Важно подчеркнуть, что система голосования конкурса "Евровидение" — одна из самых современных в мире. Результаты каждой страны проверяются и утверждаются большой командой специалистов, чтобы исключить любые подозрительные или некорректные элементы. Независимый наблюдатель проверяет как данные жюри, так и зрительского голосования, чтобы гарантировать достоверность итогов», — добавил Грин.