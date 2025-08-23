Сегодня - 36 лет Балтийскому пути. Историк рассказал Otkrito.lv, что значит это событие для Латвии
«25 лет назад, 23 августа 1989 года, жители трёх стран, которые тогда ещё находились в составе Советского Союза, взялись за руки, образовав живую цепь через территорию Эстонии, Латвии и Литвы — от холма Тоомпеа в Таллине до башни Гедиминаса в Вильнюсе. Цель этой невиданной до того акции была напомнить миру о преступлениях двух тоталитарных держав XX века — сталинского Советского Союза и гитлеровской Германии», - пишет в своей статье для Otkrito.lv Юрис Цыганов, доктор исторических наук, заместитель директора по исследовательской работе Латвийского военного музея.
Траурная дата
23 августа в истории нашего государства и народа отмечен чёрным цветом. В далёком 1939 году в этот день два диктатора — советский вождь Иосиф Сталин и германский фюрер Адольф Гитлер — поделили между собой восточную часть Европы. В этот день в Москве уполномоченные обоих диктаторов — народный комиссар иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп (поэтому во всём мире этот документ и называют пактом Молотова–Риббентропа) поставили свои подписи под документом, который назывался договором о ненападении между двумя государствами. Его частью был секретный дополнительный протокол, согласно которому Восточная и Центральная Европа были разделены между сферами влияния этих государств. Три ещё независимые Балтийские страны попали в сферу влияния Советского Союза.
После окончания Второй мировой войны латышская эмиграция отмечала этот день как символическое начало оккупации Латвии. В оккупированной Советским Союзом Латвии, конечно, никому не позволялось упоминать факт подписания пакта Молотова–Риббентропа, однако в конце 1980-х годов, с началом третьей «Атмоды», именно соглашение 23 августа 1939 года между двумя диктаторами было одной из дат, упоминание о которой наш народ вместе с литовцами и эстонцами использовал для выражения своего стремления к восстановлению независимости.
Как родилась идея
Летом 1989 года в Балтийских странах витали мысли о том, как отметить пятидесятую годовщину подписания пакта Молотова–Риббентропа. В связи с этим 15 июля в Пярну собрался совет национальных движений всех трёх Балтийских государств, в котором приняли участие представители Народного фронта Эстонии «Рахваринне», Народного фронта Латвии и литовского движения реформ «Саюдис».
На этом заседании прозвучало предложение лидера Народного фронта Эстонии Эдгара Сависаара: «А что, если мы от Таллина до Вильнюса возьмёмся за руки, образовав человеческую цепь? Мы подсчитали, что Народный фронт Эстонии сможет это сделать на своей территории. Подумайте и вы, и если сможете, то последние нюансы, а также тексты общих документов обсудим через пару недель».
12 августа на заседании Балтийского совета в Цесисе было подписано соглашение об организации акции. Её суть лучше всего выразил призыв, принятый 21 августа Балтийским советом: «Балтийский путь — путь к освобождению последней колониальной территории в Европе», в котором содержалось требование признать пакт Молотова–Риббентропа недействительным с момента его подписания, а оккупацию стран Балтии, последующую аннексию и включение территорий в состав Советского Союза — незаконными. Во время акции было собрано 42 600 подписей под требованием создать комиссию Верховного Совета ЛССР, которая рассмотрела бы законность выборов 1940 года.
День акции
Ненасильственная акция Балтийского пути не имела аналогов в мире — так её охарактеризовал бывший руководитель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс. Согласно разработанному сценарию акция Балтийский путь состоялась 23 августа 1989 года в 19:00, когда люди, взявшись за руки минимум на 15 минут, образовали живую цепь длиной около 600 км (по другим данным 595 км), которая соединила столицы Балтийских государств — Таллин, Ригу и Вильнюс. В Вильнюсе она начиналась у башни Гедиминаса и продолжалась по шоссе А2 через Ширвинтос, Укмерге до Паневежиса, затем по шоссе Via Baltica через Пашвалис к латвийской границе и далее - до Бауски. Из Бауски Балтийский путь шёл в Ригу через Иецаву и Кекаву. В Риге маршрут от Баусского шоссе продолжался по улицам Зиепниеккална и Мукусалас, пересекал Каменный мост и далее шёл по улицам Калькю и Бривибас. Из Риги Балтийский путь тянулся по Псковскому шоссе через Вангажи, Сигулду, Лигатне, Мурниеки и Драбеши до Цесиса, затем через Лоде в Валмиеру. Из Валмиеры маршрут проходил через Йечи, Лиздени, Ренцени, Олери, Руйиену, Кони до эстонской границы. В Эстонии маршрут шёл через Каркси-Нуйя, Вильянди, Тюри и Рапла в Таллин. Для участников были организованы автобусы, и жителям каждого сельского района было предназначено формировать цепь на определённом участке дороги. Акция координировалась с помощью радио.
«Клубки людей на земле постепенно разворачивались, нить вытягивалась вдаль. Красно-бело-красный флаг, ещё недавно находившийся в середине клубка, стал частью цепи. Местами люди стояли, крепко держась за руки, в других местах — как истинные латыши — толкая друг друга и отстаивая своё место в цепи, а где-то пустоты заполнялись народными поясами. Встали те, кто пришёл. В окрестностях Цесиса прошёл дождь. Между елями и холмами поднимался туман, словно пар. Всё двигалось до самого горизонта. Нереальное чувство — земля как будто глубоко дышала, словно огромный дремлющий зверь. И над этой землёй — путь. Застывший муравьиный путь. Позже я понял, почему было такое нереальное ощущение. Обычно ведь всё наоборот — земля вокруг неподвижна, а на дороге движение. Когда снизились ниже, люди приняли более обычные очертания. Всё встало на свои места. Гудел вертолёт, поднятый ветер сдул в канаву оставленные на земле сумки, растрепал волосы стоявших… Кто-то махал рукой. Мы мешали, поэтому полетели дальше. За пятнадцать минут мы пролетели километров пятьдесят, может быть больше. „Где-то неподалёку летит ещё один вертолёт. Снимает,“ — сказал лётчик Гунтис Диевиньш. Внизу, на дороге, в несколько рядов стояло множество машин» — так через несколько дней после Балтийского пути писала газета Padomju Latvija.
Масштаб и значение
По разным оценкам, в акции участвовало от одного до двух миллионов человек, то есть 25–30% населения трёх Балтийских государств. Для непрерывной цепи в каждой стране требовалось как минимум 200 тысяч участников. Агентство Reuters на следующий день сообщило, что в Балтийском пути участвовало около 700 тысяч эстонцев и один миллион литовцев, а агентство Associated Press писало, что от Латвии участвовало около 400 тысяч человек. В свою очередь советское агентство ТАСС распространяло информацию, что в Эстонии участвовало 300 тысяч человек, а в Литве — почти 500 тысяч.
Снятые с вертолётов и самолётов видеокадры свидетельствовали, что человеческая цепь действительно была непрерывной по всей своей длине. В крупных городах и рядом с ними люди выстраивались в несколько параллельных цепей и собирались на площадях, поэтому общее число участников официально оценивалось примерно в два миллиона.
По признанию политических деятелей того времени, Балтийский путь был феноменом, показавшим, что три маленькие страны — Эстония, Латвия и Литва — несмотря на различия между нациями, создали межкультурное духовное единство как внутри своих стран, так и между ними ради общей цели. Эта цель была — независимость своей страны!