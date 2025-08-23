Сегодня - 36 лет Балтийскому пути. Историк рассказал Otkrito.lv, что значит это событие для Латвии

«Клубки людей на земле постепенно разворачивались, нить вытягивалась вдаль. Красно-бело-красный флаг, ещё недавно находившийся в середине клубка, стал частью цепи. Местами люди стояли, крепко держась за руки, в других местах — как истинные латыши — толкая друг друга и отстаивая своё место в цепи, а где-то пустоты заполнялись народными поясами. Встали те, кто пришёл. В окрестностях Цесиса прошёл дождь. Между елями и холмами поднимался туман, словно пар. Всё двигалось до самого горизонта. Нереальное чувство — земля как будто глубоко дышала, словно огромный дремлющий зверь. И над этой землёй — путь. Застывший муравьиный путь. Позже я понял, почему было такое нереальное ощущение. Обычно ведь всё наоборот — земля вокруг неподвижна, а на дороге движение. Когда снизились ниже, люди приняли более обычные очертания. Всё встало на свои места. Гудел вертолёт, поднятый ветер сдул в канаву оставленные на земле сумки, растрепал волосы стоявших… Кто-то махал рукой. Мы мешали, поэтому полетели дальше. За пятнадцать минут мы пролетели километров пятьдесят, может быть больше. „Где-то неподалёку летит ещё один вертолёт. Снимает,“ — сказал лётчик Гунтис Диевиньш. Внизу, на дороге, в несколько рядов стояло множество машин» — так через несколько дней после Балтийского пути писала газета Padomju Latvija.