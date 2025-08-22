Всего два знака зодиака ждет финансовый успех после новолуния 23 августа

Новолуние 23 августа особенно значимо: это первое из двух новолуний в Деве в течение одного месяца. Оно открывает смелое и захватывающее новое начало, которое будет формировать ближайшие семь лет вашей жизни. И если для большинства перемены будут связаны с разными сферами, то для двух знаков они напрямую касаются финансов.