Правительство пересчитывает налоги.
В Латвии

"Очень неприятные решения": известный латвийский политик признал, что в стране придется поднимать налоги

Отдел новостей

Otkrito.lv

Сокращать расходы или поднимать налоги? Куда правительство Силини направляет страну и не бродит ли снова по миру исторический призрак? На эти вопросы в передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» пытался найти ответ вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле.

На вопрос о том, куда ведёт страну правительство премьер-министра Эвики Силини, Роберт Зиле прежде всего ответил, что она продолжает политику своего предшественника и однопартийца Кришьяниса Кариньша.

Как известно, правительство Кариньша действовало в период ковида и, в отличие от других стран, значительно увеличило государственные долги.

«Политика Силини продолжается в том же духе, но обстоятельства радикально иные», — говорит Зиле.

Куда это приведёт и чем закончится, ему самому до конца не ясно, но никакой оптимистичной картины он не видит. По его мнению, без изменений в налоговой политике — что означает повышение НДС и пересмотр ещё какого-либо налога — не обойтись.

Роберт Зиле не видит разницы между Кариньшем и Силиней.
Впрочем, перемены не произойдут сразу, так как, как известно, в следующем году ожидаются выборы в Сейм, а принимать подобные решения перед выборами было бы непопулярно.

«Это отложат до 2027 года, но тому правительству, которое придёт в конце 2026-го — будь то полностью новое или похожее на правительство Силини, — предстоит принимать очень неприятные решения».

Как ранее писал Otkrito.lv, другие эксперты тоже признают - долго избегать повышения налогов не удастся.

