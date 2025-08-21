Долго избегать повышения налогов не удастся: эксперты о проблемах с государственным бюджетом

Эксперты отмечают, что есть два главных варианта сокращения бюджетного дефицита — это уменьшение расходов или повышение налогов. Руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте объясняет, что в данной ситуации правительству придется выбирать один из двух путей. Между тем председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука подчеркивает, что повышение налогов может стать необходимым через несколько лет, если сокращение расходов не обеспечит баланса.