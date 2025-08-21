Долго избегать повышения налогов не удастся: эксперты о проблемах с государственным бюджетом
Согласно последним прогнозам, дефицит государственного бюджета в ближайшие годы увеличится и будет больше, чем планировалось ранее. Растущие расходы на оборону — один из главных факторов, влияющих на финансовый баланс страны, и это означает, что в следующем году возможности финансировать другие приоритетные меры будут ограничены, пишет Lsm.lv.
Министр финансов Арвис Ашераденс отмечает, что правительству придется работать с дефицитом бюджета, чтобы сбалансировать государственные расходы. Затраты на оборону и безопасность выросли, и это оказывает давление на другие сферы, например, финансирование образования. Правительство планирует продолжать политику экономии, чтобы обеспечить баланс в бюджете.
Премьер-министр Эвика Силиня подчеркивает, что дефицит сейчас составляет 55% от внутреннего валового продукта (ВВП), но он пока не превышен. В дальнейшем необходимо будет искать способы оптимизации государственных расходов, чтобы выполнить приоритеты в области безопасности и обороны, которые на данный момент являются главным фокусом.
Президент Эдгар Ринкевич предупреждает, что для обеспечения фискальной ответственности нельзя нарушать установленные рамки бюджетного дефицита. Он прогнозирует, что обсуждения бюджета будут интенсивными, но важно, чтобы все политические силы придерживались ответственного подхода к принятию решений.
Эксперты отмечают, что есть два главных варианта сокращения бюджетного дефицита — это уменьшение расходов или повышение налогов. Руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте объясняет, что в данной ситуации правительству придется выбирать один из двух путей. Между тем председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука подчеркивает, что повышение налогов может стать необходимым через несколько лет, если сокращение расходов не обеспечит баланса.
Эксперты Банка Латвии также указывают, что долго избегать повышения налогов не удастся, если государство не проведет фундаментальные изменения в структуре расходов, например, приватизируя определенные государственные функции или оптимизируя ресурсы.