Реформа больничных листов: врачи и пациенты недоумевают - зачем это нужно чиновникам?

Семейные врачи уже долгое время вводят данные о диагнозах и побочных диагнозах конкретного пациента в информационную систему управления Национальной службы здравоохранения, вводя талон амбулаторного пациента. То есть данные о диагнозах уже есть в распоряжении министерства. Медики считают, что если министерство таким образом хочет узнать, почему людям выдаются больничные листы, то в эти талоны можно было бы включить одну графу, в которой отмечать, что у соответствующего человека открыт листок нетрудоспособности. И тогда по талонам (где уже виден диагноз) можно было бы проанализировать статистику. Но министерство с этим не согласно и хочет, чтобы диагноз пациента указывался в электронной системе здравоохранения, в разделе листа нетрудоспособности.