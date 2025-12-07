Латвийцам позволят забрать свои деньги из 2-го пенсионного уровня? Экономисты бьют тревогу
Обе наши соседние страны — Эстония и Литва — изменили правила 2-го пенсионного уровня, дав жителям возможность отказаться от участия или досрочно изъять часть накоплений. Возможность подобных изменений рассматривается и в Латвии, признали в Министерстве благосостояния, ответственном за пенсии. А что говорят экономисты?
Что сделали соседние страны?
Пенсионная система во всех трех странах Балтии построена по трехуровневой модели: государственная пенсия, личные накопления и добровольный фонд. До 2021 года участие в первых двух ступенях было обязательным.
Эстония первой открыла возможность отказаться от второй ступени. В 2021 году из системы вышло около 150 тысяч человек — пятая часть участников. Они изъяли более 1,3 миллиарда евро и потратили деньги на автомобили, технику или оставили на текущих счетах, пишет LSM.lv.
Литва с 2026 года также позволит жителям выходить из системы или изымать до 25% накоплений. Министр финансов Литвы объяснил, что вторая ступень всегда воспринималась негативно, поскольку люди включены в неё без согласия, а выгоды оказались меньше ожидаемых.
Рассматривает ли Латвия возможность изменений?
Министерство благосостояния на этот вопрос отвечает, что сейчас продолжаются дискуссии со специалистами отрасли.
Ранее в этом году прозвучала идея разрешить людям за пять лет до пенсионного возраста прекратить участие во 2-м уровне и перевести накопленный капитал в 1-й уровень — чтобы снизить риск потерь из-за колебаний финансовых рынков перед выходом на пенсию.
А что думают латвийские экономисты?
Олег Ткачев, экономист Банка Латвии, отметил, что реформы в Эстонии и Литве подвергались обоснованной критике — и со стороны их собственных экономистов, и со стороны международных организаций, включая МВФ.
По его словам, досрочное изъятие капитала поставит под угрозу будущие доходы пенсионеров. Такую возможность, скорее всего, использовали бы жители с низким уровнем дохода, что еще больше уменьшило бы их будущие пенсии и углубило разрыв в доходах.
Демографическая ситуация в Латвии ухудшается, и роль 2-го уровня для будущей устойчивости пенсионной системы будет только расти. Позволив досрочно изымать накопления, государство фактически подорвет будущие доходы самих будущих пенсионеров.
Особенно потому, что воспользоваться такой возможностью, скорее всего, захотят люди с низкими доходами. Их будущие пенсии станут еще меньше, что увеличит бедность и нагрузку на бюджет. В итоге государству все равно придется покрывать эти расходы — проще говоря, досрочное изъятие превращается в разовый «подарок» за счет роста будущих обязательств, подчеркнул Ткачёв.
Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука напоминает, что коэффициент замещения пенсии в Латвии к 2050 году может составить всего 28% от предыдущих доходов. Это означает, что будущие пенсионеры получат менее трети от своей зарплаты. Уже сейчас большая часть пенсионеров подвержена риску бедности.
Штейнбука проанализировала эстонский опыт: в краткосрочной перспективе реформа вызвала перегрев потребления, рост импорта и цен, но в долгосрочной перспективе главная проблема — снижение устойчивости пенсионной системы.
В Латвии эти риски особенно актуальны из-за демографии. Численность трудоспособного населения стремительно сокращается. Досрочное изъятие из второй ступени еще больше обострило бы проблему. МВФ призывает укреплять взносы на всех уровнях, а не ослаблять систему, отметила профессор.
Штейнбука считает, что стоило бы рассмотреть возможность изъятия накоплений только в случае критического заболевания — как это предусмотрено в Литве. Эту идею, по ее мнению, Латвии можно было бы рассмотреть — она увеличивает свободу действий людей в критических ситуациях и не вредит макроэкономике.