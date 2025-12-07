Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2025"
21 ноября в Таиланде завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная 2025», который в этом году сопровождало немало скандалов. Латвию на конкурсе ...
Правда ли, что на конкурсе "Мисс Вселенная" представительница Латвии выбрала образ "советской Снегурочки"?
21 ноября в Таиланде завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная 2025", который в этом году сопровождало немало скандалов. Представительница Латвии Мелдра Розенберга рассказала про закулисье конкурса и объяснила свой спорный выбор наряда для показа "народных костюмов".
Хотя конкурс красоты «Мисс Вселенная» не приобрел широкой популярности в Латвии, в мире за ним ежегодно следят миллионы человек. Кроме того, согласно словам организаторов, «просмотры в этом году превысили все рекорды». Представительница Латвии Мелдра Розенберга отмечает, что «это самый большой проект, в котором она когда-либо участвовала», но добавляет, что несмотря на красивые фотографии в социальных сетях, ежедневный режим на конкурсе был очень трудным.
Каждую ночь на сон отводилось лишь четыре часа
Мелдра рассказывает, что конкурс проходил в течение трех недель в трех городах — Паттайе, Бангкоке и Пхукете. «Ежедневный ритм на конкурсе был очень трудным. За эти три недели не было ни одной ночи, когда бы я спала больше четырех часов, потому что каждый день у нас была интенсивная программа», — говорит она.
«Включая время завтрака, каждый день нам нужно было быть готовыми к восьми часам утра. За этим следовали дневные мероприятия, которые каждый день были разными», — отмечает Мелдра. Среди дневных занятий были репетиции, встречи, фотосессии, а также посещение различных мест. В гостиницу девушки возвращались каждый вечер после полуночи.
«Каждое утро, когда мы покидали отель, мы должны были выглядеть идеально — с идеальным макияжем и уложенными волосами. У меня длинные волосы, и подготовка каждое утро занимала два часа», — рассказывает модель. Также Мелдра отмечает, что каждой девушке ежедневно требовались минимум два платья: «Днем это коктейльное платье, а вечером — вечернее. Платья должны быть красивыми, с кристаллами, которые привлекают внимание».
Подготовка к конкурсу также была длительным процессом. «В целом это заняло у меня почти два месяца. Хотелось бы, чтобы времени было немного больше», — говорит модель. Сначала Мелдра отправилась в Турцию, где партнеры помогали ей подготовиться к конкурсу, а затем 10 дней провела на Филиппинах, где работали над костюмами и над манерой подачи себя на сцене.
На Филиппинах Мелдра также занималась благотворительностью. «Мой девиз — помощь животным, и я выступаю за то, чтобы во всех странах вопросам животных уделялось должное внимание. Ситуация в мире, включая Латвию, такова, какая она есть. Я считаю, что агрессия против животных должна наказываться так же строго, как агрессия против людей», — говорит она.
В этом году конкурс сопровождало особенно много скандалов
В этом году конкурс «Мисс Вселенная» сопровождали многочисленные скандалы, которые, возможно, и увеличили рекордное число просмотров. Один из владельцев конкурса Рауль Роча Канту был обвинен в контрабанде наркотиков, оружия и топлива; представительница Ямайки упала со сцены во время дефиле; ходили слухи, что участниц Top 30 выбирали не официальные судьи, а неофициальное жюри; а также несколько участниц жаловались на грубое отношение организаторов.
«Об отношении со стороны организаторов я не могу сказать ничего плохого», — отмечает Мелдра. «Я всегда стараюсь устанавливать хороший контакт с людьми и избегать конфликтных ситуаций, и у меня со всеми участницами были хорошие отношения. Однако бизнес сам по себе очень жесток. Не только конкурсы красоты, но и модельная индустрия в целом».
Мелдра в целом оценивает свой опыт положительно. И хотя она не вошла в Top 30, она отмечает, что «положа руку на сердце, может сказать, что сделала максимум, на который была способна». «Колумбия, Филиппины и Венесуэла — это страны, где конкурсы красоты очень распространены, и они болеют за них так же сильно, как латвийцы болеют за хоккей. Девушек из этих стран в аэропорту провожают невероятные толпы людей, у них огромная фан-база, и с этим очень трудно соперничать».
Тем не менее представительница Латвии рада, что и у нее после конкурса появилась своя фан-база со всего мира. Также Мелдра рассказывает, что было приятно получать признание от зрителей в Таиланде — ей каждый день дарили букеты свежих цветов, а одна женщина регулярно ждала, когда она с девушками выйдет из отеля, и встречала их при возвращении.
Был ли на Мелдре костюм Снегурочки?
Острые дискуссии в социальных сетях вызвал костюм Мелдры на показе национальных костюмов. «Почему этот снегурочкин венец? Он совершенно никак не характеризует Латвию», — писала в соцсети Threads Инесе. «Надеюсь, что это все же была представительница из мультфильма “Холодное сердце”, а не Снегурочка. Не было возможности достать латвийский народный костюм?» — размышляет Элина. «Красиво, но головной убор выполнен в крайне неприемлемом стиле», — соглашается Дайна.
Мелдра отмечает, что слышала критику, однако хочет подчеркнуть, что на этом этапе конкурса показывают не народные костюмы, а образы, связанные со страной. «Это полная импровизация — есть девушки, которые выходили на сцену в костюме "Евровидения" или лосося, представительница Швеции своим костюмом чествовала группу АББА, а у одной девушки костюм был в форме чайника».
«Латвийский национальный народный костюм красивый, но для формата конкурса он недостаточно “большой”. На конкурсе костюмы должны быть яркими, впечатляющими и крупными, чтобы привлекать внимание. Если бы я вышла в народном костюме, я бы потерялась на фоне остальных девушек», — говорит Мелдра.
Она категорически отвергает разговоры о том, что костюм был вдохновлен образом из СССР. «Этот костюм был создан на Филиппинах и символизирует Балтийское море. Все кристаллы на костюме пришивали часами, чтобы он выглядел так, как выглядел». И поскольку конкурс проходил в Таиланде, она хотела выразить уважение азиатским культурам и выбрала головной убор, вдохновленный азиатскими странами и понятный организаторам и местным жителям. «Здесь, в Таиланде, людям костюм очень понравился, он был подходящим для конкурса», — подчеркивает латвийка.
Мелдра признает, что костюм показался ей красивым, однако он доставил немало головной боли. При перевозке из Филиппин он был поврежден, и крылья держались на ее теле не так, как следовало. «Незадолго до выхода на сцену я почувствовала, что крылья соскальзывают с моей спины. Поэтому на сцену я вышла позже. Кроме того, костюм весил почти 14 килограммов — он был тяжелым, и в нем было очень жарко».
У латвийских девушек будет возможность приобрести одно из красивых платьев Мелдры
Мелдре близок мир моды — она участвовала в Парижской и Нью-йоркской неделях моды, в нескольких конкурсах красоты, а также имеет диплом профессионального стилиста. Все платья, которые использовались во время конкурса «Мисс Вселенная», были выбраны ею самой и поступили от партнеров из Венесуэлы, Таиланда, Турции и Филиппин.
«Когда я отправлялась на конкурс, вес моего багажа составлял 97 килограммов», — рассказывает Мелдра.
Она отмечает, что платья были уникальными и изготовленными специально для нее, однако после конкурса они ей больше не понадобятся. Поэтому Мелдра планирует выставить на продажу несколько платьев, использованных на конкурсе, на своих страницах в социальных сетях.
Говоря о планах на будущее, она признается, что продолжит начатое — вести мероприятия, посещать актерские курсы и работать в мире моды. «Очень хотелось бы в будущем иметь собственное телевизионное шоу. Мне действительно нравится все, что связано с этой темой. Как все сложится в жизни — покажет время».