Правда ли, что на конкурсе "Мисс Вселенная" представительница Латвии выбрала образ "советской Снегурочки"?

Мелдра в целом оценивает свой опыт положительно. И хотя она не вошла в Top 30, она отмечает, что «положа руку на сердце, может сказать, что сделала максимум, на который была способна». «Колумбия, Филиппины и Венесуэла — это страны, где конкурсы красоты очень распространены, и они болеют за них так же сильно, как латвийцы болеют за хоккей. Девушек из этих стран в аэропорту провожают невероятные толпы людей, у них огромная фан-база, и с этим очень трудно соперничать».