Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 августа
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.
Телец
Голова у вас сегодня будет работать очень и очень неплохо, но в нетривиальном направлении. Пытаясь понять, или, того хуже, объяснить причину этого, вы лишь потратите время впустую.
Близнецы
Сегодня вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать.
Рак
Сегодня вы можете неплохо развлечься, экспериментируя с продуктами питания. Приготовьте что-нибудь, что давно хотели попробовать, но не решались. NB! Не забудьте записать рецепт и положить на видном месте - должны же врачи из неотложки знать, чем вы отравились.
Лев
Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.
Дева
Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Весы
Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.
Скорпион
Всякий ребенок нуждается в признании, ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен. Это касается и того дитяти, который живет внутри вас самого.
Стрелец
Сегодня вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными, посему избегайте близости хрупких предметов.
Козерог
Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что скорее всего является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво, сегодня это должно получиться.
Водолей
Сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору, для форсирования коей потребуется огромное количество сил.
Рыбы
Сегодня вы можете почувствовать себя незаслуженно обиженным, однако прежде, чем заявлять об этом во всеуслышание, подумайте, в чем, собственно, причина этой неприятности. Возможно не стоит сотрясать воздух, и лучше всерьез задуматься над необходимостью коренных изменений в собственной жизни.