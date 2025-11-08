Турция требует ареста премьер-министра Израиля по обвинению в геноциде
Турция выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных чиновников, обвинив их в геноциде в секторе Газа. Это решение может усилить международную напряженность.
В пятницу Турция объявила, что выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда членов его правительства по обвинению в геноциде. Согласно заявлению прокуратуры Стамбула, среди 37 подозреваемых, на которых выданы ордера, числятся министр обороны Израиля Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Полный список этих должностных лиц не был опубликован.
Турция обвинила этих израильских политиков в «геноциде и преступлениях против человечности», которые, как утверждается, Израиль «систематически совершает» в секторе Газа.
В заявлении прокуратуры также упоминается Турецко-палестинская больница дружбы в секторе Газа, построенная Турцией и подвергшаяся израильской бомбардировке в марте этого года.
Напомним, что в прошлом году Турция присоединилась к делу, инициированному Южной Африкой в Международном уголовном суде (МУС), в рамках которого Израиль обвиняется в геноциде.