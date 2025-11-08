Турция требует ареста премьер-министра Израиля по обвинению в геноциде

В пятницу Турция объявила, что выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда членов его правительства по обвинению в геноциде. Согласно заявлению прокуратуры Стамбула, среди 37 подозреваемых, на которых выданы ордера, числятся министр обороны Израиля Йоав Галант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Полный список этих должностных лиц не был опубликован.