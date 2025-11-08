Латвийский пограничник на страже рубежей.
Двое граждан России задержаны за незаконное пересечение латвийской границы
В четверг, 6 ноября, пограничники в Балвском и Лудзенском краях задержали двух граждан России, которые незаконно пересекли государственную границу с российской стороны, сообщили в Государственной пограничной охране.
При проверке полученной информации пограничники обнаружили в Жигурской волости гражданина России, а второго - в Залесской волости.
В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело за умышленное незаконное пересечение внешней государственной границы.
Также против лица, незаконно пересекшего границу в Залесской волости, возбужден административный процесс за нарушение правил пребывания в приграничной полосе.