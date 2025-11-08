Подарок от Pasažieru vilciens: почетные семьи смогут бесплатно ездить на поездах 11 и 18 ноября

11 ноября, в День Лачплесиса, и 18 ноября, в день провозглашения Латвийского государства, почетные семьи смогут бесплатно ездить в поездах, сообщили представители Pasažieru vilciens (PV). Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами на попечении смогут получить в эти праздничные дни бесплатные разовые билеты. Их можно будет получить во всех кассах PV или у кондуктора в поезде, но билеты со 100-процентной скидкой не будут доступны на сайте и в мобильном приложении PV.