Подарок от Pasažieru vilciens: почетные семьи смогут бесплатно ездить на поездах 11 и 18 ноября
В День Лачплесиса и 18 ноября почетные семьи смогут бесплатно ездить на поездах по Латвии. Билеты доступны только в кассах и у кондуктора, при наличии удостоверения и документов на всех членов семьи.
11 ноября, в День Лачплесиса, и 18 ноября, в день провозглашения Латвийского государства, почетные семьи смогут бесплатно ездить в поездах, сообщили представители Pasažieru vilciens (PV). Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами на попечении смогут получить в эти праздничные дни бесплатные разовые билеты. Их можно будет получить во всех кассах PV или у кондуктора в поезде, но билеты со 100-процентной скидкой не будут доступны на сайте и в мобильном приложении PV.
Билеты могут использовать все члены семьи - родители и дети.
Для получения билета необходимо предъявить действующее удостоверение почетной семьи, а также удостоверение личности, школьный или студенческий билет. Пассажиры должны иметь при себе все эти документы не только во время покупки билета, но и в поезде во время всей поездки.
В то же время PV напоминает, что в связи с праздничными днями изменилось расписание движения поездов. В связи с переносом рабочего дня поезда в направлении Тукумса, Елгавы, Айзкраукле и Скулте в субботу, 8 ноября, ходят по будничному расписанию, а 17 и 18 ноября - по праздничному.