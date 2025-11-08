Завершение реконструкции защитной дамбы в Екабпилсе отметят факельным шествием

В тот же день, 11 ноября, в 17:10 в честь завершения проекта защитной дамбы в Екабпилсе начнётся традиционное факельное шествие. Оно стартует у парка Струве (на дамбе) и пройдёт по дамбе до улицы Кляву, далее — через мост через Даугаву на улицу Ригас. Шествие завершится торжественным памятным мероприятием у памятника «Kritušiem par Tēviju». К шествию приглашаются все желающие, чтобы почтить борцов за свободу Латвии.