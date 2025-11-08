Завершение реконструкции защитной дамбы в Екабпилсе отметят факельным шествием
В Екабпилсе завершена и официально сдана в эксплуатацию реконструкция защитных дамб на левом и правом берегах Даугавы. Они не только защитят город от наводнений, но и предложат жителям новые возможности для отдыха. Праздничное мероприятие и факельное шествие состоятся 11 ноября, собрав представителей государства, самоуправления и горожан.
Екабпилс после наводнения (21 января 2023 года)
20 октября завершились работы по реконструкции защитной дамбы города Екабпилс, начатые 22 октября 2023 года. А 30 октября 2025 года объект «Реконструкция (насыпь) защитной дамбы города Екабпилс» был официально принят в эксплуатацию. В ходе реконструкции выполнены значительные работы:
* Реконструкция защитной дамбы на левом берегу Даугавы проведена на длине 5,2 км: мокрый склон укреплён гидробетоном и насыпью из доломитовых камней; выполнена реконструкция и строительство защитных стенок дамбы; перестроены инженерные сети и построена дренажная система на сухом склоне дамбы; установлены противопаводковые системы; реконструированы существующие и построены новые лестницы; обновлено дорожное покрытие на улице Плявиню. Также построен пандус и установлены элементы благоустройства.
* Реконструкция защитной дамбы на правом берегу Даугавы длиной 1,2 км — построены противопаводковые системы.
* Создана «зелёная» и «синяя» противопаводковая инфраструктура — на мокром склоне левого берега Даугавы устроены поля фитормедиации, болотистая зона и благоустроенная территория, где люди смогут проводить своё свободное время.
После проведённых работ дамба не только защитит город Екабпилс от наводнений, но и станет привлекательным местом для отдыха жителей.
11 ноября в 13:00 в Екабпилсе, на перекрёстке улиц Виестура и Плявиню, у защитной дамбы Даугавы состоится официальное открытие проекта с участием представителей государственных учреждений, самоуправления и строителей.
В тот же день, 11 ноября, в 17:10 в честь завершения проекта защитной дамбы в Екабпилсе начнётся традиционное факельное шествие. Оно стартует у парка Струве (на дамбе) и пройдёт по дамбе до улицы Кляву, далее — через мост через Даугаву на улицу Ригас. Шествие завершится торжественным памятным мероприятием у памятника «Kritušiem par Tēviju». К шествию приглашаются все желающие, чтобы почтить борцов за свободу Латвии.