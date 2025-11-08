Пасмурное воскресенье: Латвию окутает туман и облака
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье небо по-прежнему будет затянуто облаками.
В воскресенье в течение ночи сохранится облачная и туманная погода, будет дуть слабый ветер, в основном в южной части страны образуется туман, а на севере временами ожидается небольшой дождь. Минимальные температуры составит +3...+7 градусов, на побережье +7...+9 градусов.
В столице небо также затянут облака, но существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы будет дуть слабый ветер, образуется туман. Воздух остынет до +3...+5 градусов.
Днем облака продолжат закрывать небо, временами ожидаются небольшие осадки, в отдельных районах днем будет туман. Ветер слабый, столбики термометров поднимутся до +5...+10 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, но существенных осадков не предвидится. Будет дуть слабый ветер, в первой половине дня сохранится туман и дымка. Температура воздуха поднимется всего на несколько градусов - до +6...+7 градусов.