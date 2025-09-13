Уже четыре страны объявили о бойкоте "Евровидения" из-за Израиля
По информации BBC, Нидерланды стали четвертой страной, пригрозившей бойкотировать песенный конкурс «Евровидение-2026», если в нем будет разрешено участвовать представителю Израиля.
Как заявила нидерландская общественная телекомпания AvroTros, она «больше не может оправдать участие Израиля [в конкурсе] в нынешней ситуации, учитывая продолжающиеся человеческие страдания в Газе».
В заявлении AvroTros также сказано, что при принятии решения о бойкоте конкурса 2026 года телекомпания учла большое количество погибших в Газе журналистов. Число журналистов, погибших в Газе с начала войны в октябре 2023 года, достигло почти 200 человек. Израиль отрицает, что целенаправленно атакует сотрудников СМИ в секторе.
Ранее о своем отказе участвовать в конкурсе в знак протеста против войны Израиля в Газе заявили Ирландия, Словения и Испания.
Ирландская телекомпания RTE ранее заявила, что участие Израиля в Евровидении «неприемлемо» с учетом «продолжающейся и ужасающей гибели людей в Газе».
Еще одна страна — Исландия — заявила, что окончательное решение об участии в конкурсе будет принято после того, как Европейский вещательный союз вынесет решение об участии Израиля в следующем году.
Европейский вещательный союз, организатор конкурса, заявил, что понимает «обеспокоенность и сложившиеся воззрения относительно продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке».
«Мы все еще консультируемся со всеми членами EBU, чтобы собрать мнения о том, как нам следует подходить к вопросам участия [в конкурсе] и геополитической напряженности вокруг конкурса "Евровидение"», — говорится в заявлении директора Мартина Грина.