Уже четыре страны объявили о бойкоте "Евровидения" из-за Израиля

В заявлении AvroTros также сказано, что при принятии решения о бойкоте конкурса 2026 года телекомпания учла большое количество погибших в Газе журналистов. Число журналистов, погибших в Газе с начала войны в октябре 2023 года, достигло почти 200 человек. Израиль отрицает, что целенаправленно атакует сотрудников СМИ в секторе.