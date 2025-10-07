Конкурс раздора: первая страна заявила, что может бойкотировать "Евровидение", если исключат Израиль
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может отказаться от участия в "Евровидении", если Израиль будет исключен из конкурса — решение по этому вопросу страны примут на голосовании Европейского вещательного союза в ноябре.
Канцлер Фридрих Мерц заявил, что хотел бы, чтобы Германия вышла из песенного конкурса «Евровидение», если Израиль будет исключён из участия по решению Европейского вещательного союза (EBU), голосование по которому запланировано на ноябрь. «Если Израиль будет исключён, я поддержу отказ от участия», — сказал он в воскресенье во время телешоу, сообщает местная пресса. Мерц назвал обсуждение возможного запрета Израиля «скандальным» и подчеркнул: «Израиль принадлежит “Евровидению”».
На ноябрьском онлайн-голосовании государства-участники решат, исключить ли Израиль из конкурса 2026 года в связи с его войной против ХАМАС в Газе.
Хотя Франция, Австрия и Австралия также выступили против исключения Израиля, Германия — одна из пяти крупнейших стран-финансистов «Евровидения», автоматически попадающих в финал, — стала первой, кто пригрозил отказаться от участия, если исключение всё же произойдёт. Тем временем Испания — ещё одна страна из «большой пятёрки», а также Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия угрожают выйти из конкурса, если Израиль, наоборот, будет допущен.
В передаче Мерц подчеркнул, что «солидарность Германии с Израилем никогда не ставилась под сомнение». «Мои личные чувства к Израилю абсолютно положительные. Это замечательная страна. Однако, на мой взгляд, некоторые военные действия в войне в Газе зашли слишком далеко», — добавил он.
Призывы исключить Израиль из «Евровидения» — часть растущей международной изоляции страны на фоне усиливающейся глобальной критики двухлетней войны в Газе. Война началась 7 октября 2023 года, когда ХАМАС совершил беспрецедентное нападение на Израиль, убив около 1200 человек — в основном мирных жителей — и захватив 251 заложника.
По мере затягивания войны и ухудшения гуманитарной ситуации в Газе на Израиль оказывается всё большее давление — как дипломатическое, так и в культурной и спортивной сферах, где растёт число призывов лишить его участия в международных соревнованиях и бойкотировать его представителей.