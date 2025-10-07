Конкурс раздора: первая страна заявила, что может бойкотировать "Евровидение", если исключат Израиль

Хотя Франция, Австрия и Австралия также выступили против исключения Израиля, Германия — одна из пяти крупнейших стран-финансистов «Евровидения», автоматически попадающих в финал, — стала первой, кто пригрозил отказаться от участия, если исключение всё же произойдёт. Тем временем Испания — ещё одна страна из «большой пятёрки», а также Ирландия, Словения, Нидерланды и Исландия угрожают выйти из конкурса, если Израиль, наоборот, будет допущен.