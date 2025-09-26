Судьба участия Израиля в "Евровидении" может решиться при помощи голосования
Европейский вещательный союз проведет в ноябре онлайн-голосование, которое может решить судьбу участия Израиля в "Евровидении-2026".
Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что в ноябре проведет онлайн-голосование, на котором может быть принято решение об исключении израильского вещателя Kan из числа участников следующего конкурса «Евровидение». Это решение последовало на фоне растущих призывов со стороны ряда европейских вещателей и пропалестинских активистов исключить Израиль из конкурса в связи с продолжающейся войной в Газе после атак ХАМАС 7 октября.
В письме, направленном в четверг участвующим вещателям, президент EBU Дельфин Эрнот Кунчи отметила «беспрецедентное разнообразие мнений» относительно участия Израиля в «Евровидении». Исполнительный совет EBU проинформировал генеральных директоров всех вещателей-членов о том, что голосование по поводу участия Израиля состоится на внеочередном общем собрании онлайн в начале ноября.
Несколько европейских вещателей, включая Ирландию, Испанию, Нидерланды, Исландию и Словению, ранее пригрозили бойкотировать конкурс 2026 года, если Израиль будет допущен к участию. Израиль участвует в конкурсе с 1973 года и побеждал в нем четыре раза. Несмотря на споры, страна продолжала выступать последние два года. И конкурс 2024 года в Мальмё (Швеция), и конкурс 2025 года в Базеле (Швейцария) сопровождались акциями в поддержку Палестины возле концертных площадок, что вновь подчеркнуло напряженность вокруг участия Израиля.
Следующий конкурс, который станет юбилейным 70-м, пройдет в Вене (Австрия) в мае 2026 года. Право на проведение Австрия получила после победы исполнителя JJ в Базеле в 2025 году с песней "Wasted Love". Несмотря на угрозы бойкотов и возможные финансовые потери из-за выхода вещателей, австрийский телеканал-организатор ORF выразил уверенность, что шоу состоится.