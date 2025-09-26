Судьба участия Израиля в "Евровидении" может решиться при помощи голосования

Несколько европейских вещателей, включая Ирландию, Испанию, Нидерланды, Исландию и Словению, ранее пригрозили бойкотировать конкурс 2026 года, если Израиль будет допущен к участию. Израиль участвует в конкурсе с 1973 года и побеждал в нем четыре раза. Несмотря на споры, страна продолжала выступать последние два года. И конкурс 2024 года в Мальмё (Швеция), и конкурс 2025 года в Базеле (Швейцария) сопровождались акциями в поддержку Палестины возле концертных площадок, что вновь подчеркнуло напряженность вокруг участия Израиля.