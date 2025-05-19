Не только творчество! Литовские политики и экс-посол Израиля поругались из-за голосования на "Евровидении"
Комментарии бывшего посла Израиля о голосовании литовского жюри на "Евровидении" вызвали волну возмущения среди литовских политиков и спровоцировали ожесточенные публичные дебаты.
Литовские политики в воскресенье были возмущены комментариями посла Израиля в Литве Йосефа Леви о голосовании литовского национального жюри на конкурсе песни «Евровидение». Когда литовская комиссия не присудила ни одного балла представительнице Израиля Юваль Рафаэль, занявшей второе место на конкурсе, Леви отреагировал и назвал жюри советским.
«С каких это пор Израиль дает указания независимому государству Литва о том, как гражданам Литвы следует голосовать на "Евровидении", что они должны говорить, как им следует выражать свои мысли, чтобы Израиль был доволен?» — написал в Facebook председатель правящей партии «Заря Нямунаса» Ремигиюс Жемайтайтис.
«Интересно, дадут ли завтра литовские политики указание Генеральной прокуратуре начать досудебное расследование в отношении литовского жюри «Евровидения» по факту разжигания ненависти и неподчинения израильским властям путем неначисления баллов на конкурсе представительнице государства Израиль, руководство которого осуществляют в секторе Газа активные преступные военные действия, соответствующие определению холокоста-геноцида», — рассуждает политик. По его словам, действия Леви — «только начало растущей ненависти к властям Израиля в мире».
Ранее Жемайтайтис был признан Конституционным судом нарушившим присягу члена Сейма из-за высказываний о евреях и в настоящее время находится под судом по уголовному делу за разжигание ненависти.
Председатель непарламентской Партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс заявил, что комментарий бывшего израильского дипломата является «прямым доказательством того, что Израиль рассматривает "Евровидение" не как песенный конкурс, а как средство политической промывки мозгов». «Ровно то же самое делали руССкие, присылая песни о мире во всем мире. Европейцы выгнали их с «Евровидения», не моргнув глазом», — написал в Facebook председатель Комитета Сейма по правам человека Раскявичюс, имея в виду россиян.
Парламентский консерватор Матас Мальдейкис написал в Facebook, что комментарий бывшего посла Израиля был «эмоциональной реакцией человека, который забыл, что дипломаты не должны диктовать музыкальные вкусы в суверенном государстве». «Литва проголосовала так, как решила — и комиссия, и зрители, которые подавляющим большинством голосов поддержали песню Израиля баллами. В те годы, когда комиссия поддерживала песни Израиля в Литве, мы не слышали от бывшего посла лекций о «политбюро»», — отмечает Мальдейкис.
Однако он заявил, что еще печальнее наблюдать, как «наши политиканы используют эти слова для распространения своей дешевой антиизраильской позиции».
В воскресенье в Facebook Леви назвал членов национальных жюри Литвы, Польши и Сербии, которые не присудили баллы Израилю на "Евровидении", отвратительными трусами и лицемерами и заявил, что им должно быть стыдно. «Вы не дали ни одного балла песне, которую любят миллионы на родине. Вы не судьи: вы политические комиссары, восхваляющие Политбюро советской мысли», — написал Леви. «Это так досадно и причиняет боль!» добавил он.
В ответ на эти комментарии посольство Израиля в Литве заявило в воскресенье, что заявления бывшего посла не соответствуют позиции страны.
Литовские зрители, принявшие участие в голосовании, присудили три очка представительнице Израиля Рафаэль, исполнившей в субботу песню "New Day Will Rise".