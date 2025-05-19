Не только творчество! Литовские политики и экс-посол Израиля поругались из-за голосования на "Евровидении"

В воскресенье в Facebook Леви назвал членов национальных жюри Литвы, Польши и Сербии, которые не присудили баллы Израилю на "Евровидении", отвратительными трусами и лицемерами и заявил, что им должно быть стыдно. «Вы не дали ни одного балла песне, которую любят миллионы на родине. Вы не судьи: вы политические комиссары, восхваляющие Политбюро советской мысли», — написал Леви. «Это так досадно и причиняет боль!» добавил он.