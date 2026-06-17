Водитель увидел дым из-под капота на Вантовом мосту - он за секунды принял решение, которое его спасло
Поездка через Вантовый мост для водителя легкового автомобиля в среду закончилась не в намеченном пункте назначения, а неподалеку от Рижского замка. В моторном отсеке его машины начался пожар, и всего за несколько секунд мужчине пришлось принимать решение, как спасти свою жизнь и минимизировать ущерб автомобилю.
Водитель автомобиля Peugeot ехал по Вантовому мосту, когда заметил дым, идущий из моторного отсека. Чтобы не останавливаться прямо на мосту, он сразу перестроился в правую полосу и свернул на площадь Пилс, сообщает "Degpunktā".
Там поездка и завершилась. Сначала водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, который находился в автомобиле, однако безуспешно. Добраться до очага возгорания можно было только снизу машины, поскольку капот не открывался. Спасатели напоминают, что без их присутствия открывать капот не рекомендуется, так как это может усилить пожар из-за притока кислорода и создать дополнительную опасность.
По словам пожарных, которые ссылались на беседу с водителем, причиной возгорания стал разрыв патрубка системы охлаждения с антифризом.
Работа спасателей прошла без осложнений. Никто из находившихся поблизости людей, включая водителя автомобиля, не пострадал.