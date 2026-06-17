Водитель увидел дым из-под капота на Вантовом мосту - он за секунды принял решение, которое его спасло

Там поездка и завершилась. Сначала водитель пытался самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя, который находился в автомобиле, однако безуспешно. Добраться до очага возгорания можно было только снизу машины, поскольку капот не открывался. Спасатели напоминают, что без их присутствия открывать капот не рекомендуется, так как это может усилить пожар из-за притока кислорода и создать дополнительную опасность.