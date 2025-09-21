Прошедшее в России "альтернативное Евровидение" выиграл Вьетнам

Возрождение "Интервидения" инициировал Владимир Путин, который в феврале распорядился вернуть советский формат как "альтернативу Евровидению", из которого Россию отстранили после начала войны в Украине. Финал начался с видеообращения Путина, где он отметил, что конкурс сохраняет верность традициям, не уточнив, каким именно. Затем с речью выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, назвавший конкурс способом "сохранения духовных и моральных устоев" в противовес "богомерзкому Евровидению", где в 2014 году победила драг-квин Кончита Вурст.