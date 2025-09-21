Прошедшее в России "альтернативное Евровидение" выиграл Вьетнам
Представитель Вьетнама Нгуен Дык Фук выиграл песенный конкурс "Интервидение", возрожденный по инициативе кремлевского лидера Владимира Путина как альтернатива "Евровидению" и проходивший под строгим контролем и идеологическим давлением.
Представитель Вьетнама Нгуен Дык Фук выиграл песенный конкурс "Интервидение", финал которого прошёл в ночь на воскресенье на подмосковном стадионе Live Arena. Он исполнил песню, основанную на вьетнамской народной сказке, и получил главный приз — 30 миллионов рублей (около 300 тысяч евро). В отличие от "Евровидения", победителя определяло жюри, голосование зрителей не проводилось.
Второе место занял исполнитель из Кыргызстана, третье — из Катара. Российский певец Шаман (Ярослав Дронов), известный хитом "Я русский", выступил, но попросил жюри не учитывать его результат, объяснив, что Россия — хозяйка конкурса и "уже победила".
В "Интервидении" участвовали артисты из 21 страны, включая Катар, Кубу, Венесуэлу, Сербию, Индию, Эфиопию, ЮАР, Беларусь и Таджикистан. Первоначально планировалось участие США, но заявленный певец Брэндон Ховард снялся "по семейным обстоятельствам". Вместо него должна была выступить австралийка греческого происхождения Vassy с американским паспортом. Организаторы заявили, что она подверглась "давлению правительства Австралии", но более вероятной причиной считают её активную поддержку квир-браков и гендерного равенства, что противоречит консервативной риторике конкурса.
Возрождение "Интервидения" инициировал Владимир Путин, который в феврале распорядился вернуть советский формат как "альтернативу Евровидению", из которого Россию отстранили после начала войны в Украине. Финал начался с видеообращения Путина, где он отметил, что конкурс сохраняет верность традициям, не уточнив, каким именно. Затем с речью выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, назвавший конкурс способом "сохранения духовных и моральных устоев" в противовес "богомерзкому Евровидению", где в 2014 году победила драг-квин Кончита Вурст.
После конкурса зрителям показали попурри из "знаковых композиций, отражающих душу России": песни "Конь" и "Из далека — долго" группы "Любэ", "Трава у дома" группы "Земляне" и отрывок из "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой со словами "для меня Святая Русь, для других — занозонька". Продюсер "Любэ" Игорь Матвиенко, входивший в жюри, отметил, что "Интервидение" уже вошло в историю и заложило новые тренды мировой музыкальной культуры.
Мероприятие прошло под строгим контролем: по словам москвички, организаторы тщательно отбирали массовку, съёмка была запрещена.
Конкурс вызвал резкую критику Киева, назвавшего его "инструментом враждебной пропаганды". Украинские власти считают, что Кремль использует "Интервидение" для демонстрации "дружественной коалиции" из Азии, Африки и Латинской Америки, а также как контрпроект, основанный на риторике "традиционных ценностей" и отрицании ЛГБТ-сообщества, признанного в России "экстремистской организацией".
Организаторы объявили, что следующий конкурс пройдёт в Саудовской Аравии — стране с жёсткими ограничениями свобод и консервативными нормами, что вызывает вопросы о направлении и идеологии "Интервидения".