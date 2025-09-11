"Евровидение" и спорт под давлением: определились страны, которые требуют бойкота Израиля

В то же время дискуссия вокруг израильского присутствия в культурных и спортивных мероприятиях выходит за рамки "Евровидения". Министр спорта Испании Пилар Алегрия выступила с предложением отстранить израильские команды от международных соревнований по аналогии с тем, как это было сделано в 2022 году в отношении России. Левое правительство Педро Санчеса занимает одну из самых жёстких пропалестинских позиций в Европе, что серьезно осложнило отношения Испании с Израилем.