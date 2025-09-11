"Евровидение" и спорт под давлением: определились страны, которые требуют бойкота Израиля
Ирландский государственный вещатель RTÉ заявил, что не примет участия в конкурсе "Евровидение-2026", если Израиль будет допущен к соревнованию. Есть и другие страны, грозящие бойкотом.
В RTÉ подчеркнули, что обеспокоены не только жертвами среди мирного населения Газы, но и целенаправленными убийствами журналистов, ограничением доступа международных СМИ, а также судьбой израильских заложников. Окончательное решение о выступлении Ирландии будет принято после того, как Европейский вещательный союз (EBU) определится с позицией относительно участия Израиля.
Ирландия — рекордсмен по победам на "Евровидении" (7 раз), однако последний раз страна побеждала еще в 1996 году. К инициативе RTÉ уже присоединился словенский национальный вещатель RTVSLO, также пригрозивший бойкотом. Испания в лице министра культуры Эрнеста Уртасуна заявила, что может отказаться от участия, если Израиль останется в конкурсе.
В то же время дискуссия вокруг израильского присутствия в культурных и спортивных мероприятиях выходит за рамки "Евровидения". Министр спорта Испании Пилар Алегрия выступила с предложением отстранить израильские команды от международных соревнований по аналогии с тем, как это было сделано в 2022 году в отношении России. Левое правительство Педро Санчеса занимает одну из самых жёстких пропалестинских позиций в Европе, что серьезно осложнило отношения Испании с Израилем.
Поводом стали массовые протесты против участия команды Israel-Premier Tech в велогонке Vuelta a España. Несмотря на то, что это частная команда, принадлежащая израильско-канадскому миллиардеру Сильвану Адамсу, ее участие поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Пилар Алегрия, несмотря на совершенно различные ситуации и причины войн, которые ведут Россия и Израиль, подвела все под один знаменатель и отметила «двойные стандарты» в подходе международных федераций: «Россия была полностью отстранена, ее спортсмены выступали только под нейтральным флагом. Израиль же продолжает участвовать, несмотря на то, что в Газе происходит массовая гибель людей, настоящая резня и гуманитарная катастрофа».