"Лезвия, разрывающие нашу плоть, остаются внутри". Спустя два года после теракта в Израиле 7 октября ХАМАС все еще удерживает 48 заложников
7 октября 2023-го, два года назад, 2500 боевиков ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля, в том числе на музыкальный фестиваль Supernova, на который съехались тысячи молодых людей, убили более 1200 человек и захватили 251 заложника. Часть из них — военные, но большинство — обычные граждане, в том числе с паспортами других государств. В ответ правительство Израиля впервые с Судного дня (1973 год) объявило военное положение и начало против ХАМАС ответные боевые действия, которые привели к масштабным разрушениям в секторе Газа. Одних израильских заложников удалось вернуть домой, другие были убиты в плену. Выжившие после возвращения рассказывали о бесчеловечных условиях содержания, пытках и сексуализированном насилии. Как спасенные заложники рассказывают о жизни в плену и что происходит с переговорами о возвращении оставшихся — в материале «Новой-Европа».
День фестиваля — национальная травма
7 октября — дата, навсегда вписанная в историю Израиля как день невосполнимой утраты. Как отмечает The Jerusalem Post, в стране нет человека, которого не затронула бы эта трагедия: одни потеряли близких, другие знают пострадавших, все ждут возвращения похищенных. «Каждый день 7 октября — это день, когда лезвия, разрывающие нашу плоть, остаются внутри. Два года спустя заложники, захваченные террористическими группировками Газы, всё еще томятся в плену. Их семьи живут в пограничном состоянии, разрываясь между моментом пленения близкого человека и надеждой на его освобождение. Желтые ленты украшают каждый уголок страны — повсеместное напоминание, ставшее таким же символом нации, как и флаг. Освобожденные заложники говорят о родстве с теми, кто всё ещё находится в плену. В каждом интервью они рассказывают, как не могут дышать, как всё еще сдерживают дыхание, ожидая, когда это испытание наконец закончится и последние частицы их самих, заточенных в туннелях Газы, будут освобождены», — пишет газета.
7 октября 2023 года изменило представления израильтян о безопасности, политике, обществе и экономике, пишет член совета директоров Middle East Forum-Israel Алекс Зельски. По его словам, трагедия заставила страну заново осмыслить саму себя и свое будущее, тогда как травма того дня до сих пор определяет каждую дискуссию и решение. Вера в то, что уступки могут привести к миру, исчезла, отмечает Зельски, а в военном отношении стало очевидно: это не кратковременная кампания, а долгая война, которая растянется на годы.
Сколько всего заложников удерживает ХАМАС?
7 октября 2023-го боевики ХАМАС совершили нападение на посетителей фестиваля электронной музыки Supernova в пустыне рядом с границей сектора Газа, куда съехались тысячи молодых людей. Террористы убили более 1200 человек и похитили более 250-ти, забрав их в Газу. Среди заложников оказались граждане Израиля, России, США и других стран, в том числе дети.
В секторе Газа до сих пор удерживаются 48 человек, среди них есть русскоязычный Максим Харкин, похищенный с фестиваля Supernova. Предположительно, около 25 из оставшихся заложников, сообщала израильская разведка, скорее всего, мертвы. На видео, опубликованных 31 июля и 1 августа, видно двух крайне истощенных пленников.
По последним данным правительства Израиля на 31 августа, всего за время войны 148 заложников были возвращены живыми: из них 105 освободили в рамках недельного перемирия осенью 2023 года и еще 33 — во время перемирия в 2025-м. В обмен Израиль освободил более тысячи палестинцев.
«Боролись за выживание»: условия содержания в плену
С началом войны между Израилем и ХАМАС израильское общество сплотилось вокруг жертв и заложников. В городах не раз проходили многотысячные акции за вызволение пленных любой ценой. Некоторых пленников удалось освободить в результате различных соглашений о прекращении огня и обмена, и выжившие и возвращенные рассказывали об условиях содержания их в плену ХАМАС.
Родители четырех молодых израильских заложниц, освобожденных из плена, рассказывали «Би-би-си» о жестоком обращении, которому подверглись их дочери. По их словам, девушек морили голодом, запугивали и угрожали вооруженные мужчины, а также заставляли готовить и убирать. Заложниц, как писали журналисты, держали в подземных туннелях и зданиях.
Как рассказали их родители, девушки были свидетелями физического насилия, и их заставляли участвовать в пропагандистских видео ХАМАСа — в одном случае израильтянку даже заставили инсценировать собственную смерть.
Девушек перевозили с места на место, и они редко видели солнечный свет, пишет «Би-Би-Си». По словам отца одной из заложниц, питание могло быть разным — от приемлемого до очень плохого, когда им приходилось просто «бороться за выживание». Как передают журналисты, все освобожденные сильно похудели, одна из девушек потеряла 20% веса тела. Также они рассказали, что их постоянно запугивали и над ними постоянно издевались и унижали.
NBC News рассказал историю 12-летней Хилы Ротем Шошани, освобожденной в 2023 году без своей матери Рааи, которая осталась в плену: временами заложники голодали, а воду приносили в бутылках лишь время от времени. Другие освобожденные также подтвердили, что еды было мало. Керен Мундер, освобожденная вместе с 9-летним сыном Охадом и матерью Рути, рассказала родственникам, что их кормили в основном хлебом и рисом. Они сильно похудели, спали на скамейках и на полу, а доступ в туалет был настоящей проблемой — иногда им приходилось ждать до двух часов, пока охранник их туда проводит. Заложников постоянно переводили с места на место, они находились в полном информационном вакууме, не зная о масштабах трагедии 7 октября.
Согласно отчетам исследователей из израильского проекта «Дина», а также свидетельствам освобожденных, заложники — как мужчины, так и женщины — подвергались сексуальному насилию. Так, одна из заложниц рассказала, что подверглась избиениям и сексуальному насилию под дулом пистолета, находясь в плену.
По ее словам, ее три недели держали прикованной железной цепью. Пленным угрожали принудительным браком, избивали и подвергали пыткам, говорится в отчете.
Убитые в плену
Многие заложники погибли в плену ХАМАС. По данным израильского правительства, из 207 возвращенных пленных 59 были убиты или найдены уже мертвыми. Так, в ноябре 2023-го израильские солдаты обнаружили тела двух заложников, похищенных во время нападения ХАМАС, в зданиях рядом с больничным комплексом «Аш-Шифа» в Газе. Согласно заявлению армии Израиля, войска обнаружили тело 65-летней Йехудит Вайс, жительницы приграничного кибуца Беэри, а также тело второго заложника — 19-летней Ноа Марчиано, чьи останки находились в соседнем с больницей здании.
В сентябре 2024-го власти Израиля заявили, что обнаружили тела шести заложников, которые были убиты незадолго до того, как ЦАХАЛ должен был их спасти. Жертв обнаружили в тоннеле под городом Рафах на юге сектора Газа. Одним из заложников был израильтянин-американец Херш Голдберг-Полин, уроженец Беркли, штат Калифорния, потерявший часть левой руки в результате взрыва гранаты во время нападения. ХАМАС заставлял его записывать видео с ранее заученным текстом, обращенным к правительству Израиля, и опубликовал его уже посмертно.
Символом трагедии с заложниками в Израиле стали Кфир и Ариэль Бибасы, рыжеволосые мальчики-братья, о которых подробно писала «Новая-Европа». На момент похищения им было четыре года и 10 месяцев. Их убили в плену ХАМАС вместе с их матерью Шири. Выжил только отец мальчиков, Ярден Бибас. В интервью израильскому телевидению мужчина рассказал, что большую часть последних 16 месяцев он провел на заплесневелом матрасе в туннелях. Как сообщил Kan, Ярден Бибас подвергался жестокому психологическому насилию, в частности, его заставили снять видео после того, как похитители сообщили ему, что его жена и маленькие дети погибли в результате авиаудара ЦАХАЛа.
Что будет с заложниками дальше?
Президент США Дональд Трамп 30 сентября потребовал от Израиля прекратить бомбардировки Газы и показал план по немедленному прекращению войны в секторе Газа и возвращению домой израильских заложников. Власти Израиля официально одобрили намерения американского президента.
Затем, 3 октября, ХАМАС заявил о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников. 4 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стороны близки к заключению сделки. В тот же день Армия обороны Израиля получила приказ прекратить наступление на город Газа. Нетаньяху добавил, что надеется объявить об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, «в ближайшие дни».
В телевизионном заявлении он также сказал, что «ХАМАС будет разоружен, а Газа будет демилитаризована — либо легким путем, либо трудным, но это будет достигнуто».
Согласно мирному плану Белого дома из 20 пунктов, о котором писала «Новая-Европа», все заложники, живые и мертвые, будут возвращены в течение 72 часов после публичного принятия Израилем соглашения. После этого Израиль должен «освободить 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года». «За каждого израильского заложника, чьи останки будут освобождены, Израиль освободит останки 15 погибших жителей Газы», — говорится в плане Трампа.
Семьи освобожденных и тех, кто все еще в Газе, продолжают кампанию за обмен: они выразили поддержку инициативе Трампа и призвали правительство Израиля «сделать все возможное» для возвращения пленных. Переговоры идут с большими трудностями: ХАМАС пока не согласился с мирным планом, считая и условия, и сроки (72 часа) освобождения заложников «нереалистичными».