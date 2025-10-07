"Лезвия, разрывающие нашу плоть, остаются внутри". Спустя два года после теракта в Израиле 7 октября ХАМАС все еще удерживает 48 заложников

7 октября — дата, навсегда вписанная в историю Израиля как день невосполнимой утраты. Как отмечает The Jerusalem Post, в стране нет человека, которого не затронула бы эта трагедия: одни потеряли близких, другие знают пострадавших, все ждут возвращения похищенных. «Каждый день 7 октября — это день, когда лезвия, разрывающие нашу плоть, остаются внутри. Два года спустя заложники, захваченные террористическими группировками Газы, всё еще томятся в плену. Их семьи живут в пограничном состоянии, разрываясь между моментом пленения близкого человека и надеждой на его освобождение. Желтые ленты украшают каждый уголок страны — повсеместное напоминание, ставшее таким же символом нации, как и флаг. Освобожденные заложники говорят о родстве с теми, кто всё ещё находится в плену. В каждом интервью они рассказывают, как не могут дышать, как всё еще сдерживают дыхание, ожидая, когда это испытание наконец закончится и последние частицы их самих, заточенных в туннелях Газы, будут освобождены», — пишет газета.